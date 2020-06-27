由少女時代出身的太妍，於5/4發行第五張數位單曲《Happy》，一推出便衝上各大音樂榜單，成績十分亮眼。近日，她在IG上PO出多張自拍照，露出白皙的肌膚與性感的深溝令粉絲們直呼「太美了」。

時常透過IG與粉絲們互動的太妍，經常PO出私服照與大家分享穿搭，22號晚間她曬出一系列「美人魚」細肩帶低胸洋裝自拍照。金屬光澤的面料看起來仙氣逼人就像美人魚魚鱗般閃耀，胸前微V領的設計使她事業線若隱若現，加上雪白的肌膚與性感的鎖骨，令粉絲們忍不住大讚「仙女下凡」、「皮膚更顯白了」、「性感美人魚」。