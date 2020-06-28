奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！本周雙子座事業運最旺，牡羊座愛情運最旺，天秤座金錢運最旺。另外獅子座事業運需要留意，巨蟹座愛情運需要留意，金牛座金錢運需要留意。

▍牡羊座

開運顏色:灰色

幸運數字:76

整體運勢★★★★

解析:過往的忙碌與奔波在下周終於呈現休息的狀態了，這也讓牡羊朋友一直以來的緊繃在下周終於可以稍稍喘息一下。但話雖如此，你似乎停不下忙碌的腳步，下周還是會習慣找些事情充實自己的生活，奧斯建議可以放鬆的時候就好好休息，不要再找事情讓自己始終是忙碌的狀態囉！

▍金牛座

開運顏色:咖啡色

幸運數字:94

整體運勢★★★

解析:許多計畫在下周開始延誤，並且對事情的掌握度也降低許多，存在失控的可能性，而這樣的狀況也讓金牛朋友顯得有點手足無措，面對事情多了點不確定感，奧斯建議下周在做事情或決定時，要再謹慎考慮一些，避免莽撞行事的狀況，以免導致後續狀況失控，甚至毀了自己長久以來的努力喔！

▍雙子座

開運顏色:橘色

幸運數字:81

整體運勢★★★★

解析:平衡安穩的元素將充斥雙子朋友下周的生活，過往的努力在下周也開始逐漸地獲得回報，對於現況的生活也感到滿意許多，只是若過去挺偷懶的朋友，下周的收穫程度可就差強人意，另外奧斯要提醒下周的物質慾望隨之提升許多，要多留意一下金錢上的平衡，可別一時的物慾過高導致月底經濟拮据囉！

▍巨蟹座

開運顏色:白色

幸運數字:38

整體運勢★★

解析:下周巨蟹朋友，需多加注意手邊的事情都在下周受到許多阻礙，部分事情下周都有停止下來的可能，而且都是沒有徵兆的，所以讓自己顯得有點不知所措，另外下周也要多注意自我內心理念的停止，例如一直以來都相信自己能做到的事情，下周因為某些事情的發生導致信念的停止或結束，奧斯提醒下周要多注意，下周並不是太順遂的一周喔！

▍獅子座

開運顏色:天空藍

幸運數字:65

整體運勢★★

解析:下周獅子朋友自我矛盾的狀況增加許多，導致在處理或面對事情時始終猶疑不定，無法作下決定且下周對於自信的流失，也增加了自我的不確定感，會是比較辛苦的一周，因此奧斯要提醒下周要多加留意自己的狀況，並且增加自己對於事情的了解度，會比較好喔！

▍處女座

開運顏色:紅色

幸運數字:03

整體運勢★★★

解析:下周處女朋友則顯得積極許多，開始不像過往那麼念舊或守著既有模式，以往雖容易受到規範雖然感覺不悅，但還是會遷就現況，下周這樣的狀況則顯的減緩許多，只是需要注意錢財的部份，有小破財的機會存在要多注意囉！

▍天秤座

開運顏色:黃色

幸運數字:77

整體運勢★★★★★

解析:下周天秤座的朋友，若目前有遇瓶頸或對環境感到不滿意，在下周都有突破現況的機會，下周的你們將轉入心靈思考的層面，對於事情都會審慎考慮過，也因為如此較能抓到問題點，能夠成功的改善現況，在處理事情上也變得更加順利。

▍天蠍座

開運顏色:粉紅色

幸運數字:46

整體運勢★★★

解析:下周天蠍朋友長久以來的壓力與情緒，在下周開始顯得不勝負荷，同時也因為下周對於事情掌握度的渴望度提升，因此會勉強著自己接受一些自己能力外的事物，老話一句「量力而為」，會是你下周必須要學習的課題，要好好斟酌可別讓自己累過頭囉！

▍射手座

開運顏色:黑色

幸運數字:31

整體運勢★★★

解析:下周射手朋友的情緒起伏突然大了起來，不容易聽進周遭朋友或同事的意見，因此容易和周遭的人事起點爭執，雖然這樣的爭吵狀況並不會持續太久，但奧斯還是要建議下周要控制一下自己的情緒或脾氣，避免脾氣或情緒影響他人喔！

▍魔羯座

開運顏色:綠色

幸運數字:19

整體運勢★★

解析:下周摩羯朋友則顯得渾噩許多，過往自傲的自制能力在下周變得灰暗許多，不太懂得如何規劃自己，讓自己變得不是那麼的令人安心，甚至有揮霍過度的狀況存在，奧斯提醒，下周要多留心自己，避免一時的渾噩或情緒的煩躁而影響日後的狀況喔！

▍水瓶座

開運顏色:土黃色

幸運數字:75

整體運勢★★

解析:下周水瓶的朋友，稍稍怠惰了起來，面對周遭的人事物都有提不起勁的感覺，而也因為這樣造成事情的思考變得不夠周全，奧斯會建議下周在面對事情時要多想一點，以避免有錯誤的決定產生。

▍雙魚座

開運顏色:紫色

幸運數字:11

整體運勢★★

解析:下周雙魚朋友，無來由的念舊起來，過往的事情三不五時浮現在你目前的生活，有那麼點守舊的狀況發生，另外也因為這的狀況讓自己似乎停留在過去，不太願意踏出新的一步，讓自己顯得孤獨許多，下周要多避免想到過去的事情，以免影響到你目前的生活喔！

【本文轉載自「AUS．SOUL．TAROT 奧斯塔羅行動占卜」部落格，經作者奧斯老師授權轉載。更多資訊請上FB搜尋「奧斯塔羅行動占卜」粉絲團】

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