627 房思瑜海灘解放！比基尼秀美胸長腿

演員房思瑜五官精緻、身材姣好，熱愛運動的她不只出書教學如何瘦的健康，也常常PO出爬山、空中瑜伽等生活照，近日，她趁著好天氣到宜蘭海邊享受日光浴，表示：「夏天就應該在海邊渡過啊，帶本書躺平在沙灘上發呆，時間一下就過了。」畫面中，她綁著馬尾，身穿黑色系的比基尼，襯托健康的小麥肌，飽滿美胸、平坦腹部和修長美腿一覽無遺，展現健康的性感美。

626 英文正妹老師床照外流！渾圓雙峰美腿全看光

艾瑞絲（盧昕妤）曾是大同高中的實習英文老師，甜美漂亮的身影轟動一時，獲得「正妹老師」的美稱。加入反骨男孩、轉行當YouTuber的她風格越來越性感， 近日透過IG貼文：「天氣好熱不想出門，我們一起宅在家吧～」照片中，她穿著純白的比基尼躺在粉紅色的床上，隱約可見深溝和渾圓胸型，平坦腹部找不到一絲贅肉，大腿曲線也很緊實，好身材一覽無遺。

625 「大馬女神」何戀慈趴地翹高屁股狂扭！下身失蹤辣翻

25歲馬來西亞女星何戀慈(Michiyo Ho)以甜美清新的臉蛋圈粉無數，更擁有好歌喉，個性活潑的她時不時就會透過分享日常動態跟粉絲們互動，在先前居家隔離的日子裡，她公開自己的一天，更提醒大家：「怪怪一起待在家不去外邊添亂！」只見她先是穿上性感運動服裝健身，接著換上寬版大T恤，以下身失蹤的穿法秀出美腿，更趴在地上不停搞笑，翹高翹臀的邪惡畫面令粉絲們看了好害羞。

624 逆天空姐水蛇腰蜜桃臀！零贅肉體態如仙女

來自台灣的正妹空服員「發發」以亮眼外型及S型好身材走紅，目前任職長榮航空的她擁有超甜笑容，水汪汪眼睛配上發光的白皮膚讓她看起來宛如仙女，先前穿上一套墨綠色的連身泳裝，胸前中空設計差點包不住她傲人的雙球，僅用幾條細線延伸到腰部，可看到她驚人的水蛇腰還有腹肌，身體線條超緊緻，從背後一看，更能看出蜜桃臀。

623 超辣單車正妹U領緊身衣！彎腰掉出「兇器、逼人S曲線」

南韓單車正妹尹才媛(윤재원) 十分熱愛旅遊、運動等戶外活動的她，有別於其他網紅畫著濃妝，她則是以最自然的模樣與網友們分享各種健身資訊，而天氣漸漸變熱，她的運動服也越來越火辣，近日便換上性感的U領上衣將她豐滿的上圍及身材完整呈現，並大方分享S級好身材。

622 雞排妹「正面高清裸照」外流 三角洲光溜嬌喊老公

藝人雞排妹（鄭家純）外型甜美秀氣、嬌小身材卻有E罩杯的傲人上圍，她無懼外界的眼光，不只主持網路節目《深夜保健室》大談兩性話題，近期也籌備情趣用品品牌，PO出兩張性感照，僅見雞排妹雖然沒有露出正臉，但身上一絲不掛，隱約露出渾圓南半球、水蛇腰和蜜桃臀，三角洲也白得發光，另一張照片，她穿著白色蕾絲情趣內衣跪在床上，背對鏡頭露出ㄦ字腰和豐腴臀部，甜蜜地稱呼粉絲為老公。

621 173cm「國民蜜腿」UIE上空趴地！側乳全露、辣秀臀部腿根

南韓女星Uie(유이/金幽珍)，擁有甜美的臉蛋與173cm的高挑身材，在女團時期便得到「國民蜜腿」的封號，但轉戰戲劇圈後形象越趨保守內斂，大部分都以簡單舒適的穿搭為主；近期收到時尚雜誌邀請竟突破尺度，不僅上空全裸，還大方秀出S級性感曲線，上空趴地露出飽滿側乳與白皙美背，再次露出招牌蜜腿，健康的形象引起網友熱烈討論。