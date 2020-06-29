夏天到來，有化妝習慣的女生最怕浮粉脫妝，吳謹言特別分享了夏季讓底妝更持久的方法，不但能控油，底妝還能維持浮貼保溼的狀態！

吳謹言在個人小紅書帳號分享了自己的夏季化妝秘訣，他表示這是一個特別神奇、特別能夠控油、讓底妝服貼保溼的一個底妝化妝法，叫做「三明治定妝法」，因為平常拍戲或是出席活動時，底妝需要維持控油不脫妝，同時又要很輕薄，因此學會了這個方法，只要3步驟就能完成！

▍步驟1：第一步就是底妝要打得很薄，吳謹言先用氣墊粉餅薄薄的打底，在全臉輕拍一層底妝。

▍步驟2：第二步是使用定妝蜜粉，吳謹言選擇輕薄、粉質細緻、又有遮瑕效果的蜜粉，用蜜粉刷刷上，重點還是要「薄」。

▍步驟3：最關鍵最重要的步驟就是再上一次底妝，吳謹言用氣墊薄薄的在全臉再拍一層底妝，即完成「三明治定妝法」。

左至右：吳謹言使用三明治定妝法讓底妝更持久，先用氣墊粉餅全臉薄拍一層，再用蜜粉刷沾取蜜粉全臉薄薄的掃一層定妝，最後再用氣墊粉餅輕拍一層底妝即完成。（圖／小紅書@吳謹言）

夏天到了就是很熱，大家會很擔心脫妝，吳謹言分享這個定妝法可以保持皮膚妝感的水潤度，完妝後會覺得很輕薄很透氣，而且夏天畫這底妝特別有安全感，因為脫了一層底，還有一層底在，吳謹言直呼「這就是精髓」！無論是夏天或是日常妝用這個三明治定妝法，底妝會看起來非常自然，而且持久度會非常強，夏天怕底妝不夠持久的人一定要試試看！

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