各地觀光景點呈現報復性旅遊，看來大部份的人都放滿四天端午假期，而艾菲爾老師特別在連假最後一天了，提醒大家過了端午後要迎來下半年的運勢；而艾菲爾老師公佈端午一過，運勢立馬翻轉的生肖，快來看看自己有沒有上榜，別忘了幫親友、閨蜜看看他們有沒有上榜喔！

第四名丶生肖虎

端午一過，生肖虎，五行屬木，在夏季屬火的時刻，木火相生，運勢自然一飛沖天。另外，你的運勢會因為自己心境的轉變而得到紓解。猶豫不決的你終於下定決心，不再搖擺，當你全力衝刺時，你的運勢也會跟著水漲船高。工作上，你決定離職丶跳槽，或是規劃好進度大方向，你充滿了能量，感覺沒有任何事可以難倒你。關於感情，你比從前更愛自己了，會多為自己著想，不再留戀那個不適合你的人，這會為你帶來好桃花與新的對象。

第三名丶生肖鼠

端午一過，生肖鼠會明顯的感覺到幸運之神是站在你這一邊的，各種巧合丶各種因緣際會，讓你有鹹魚翻身的幸福感。面對過去的困境，你成長了，開始懂得不再鑽牛角尖，用正向的方式去面對，這會給你帶來好運與貴人運，此時你的運勢翻轉，愛情也如期將至，最近會有人跟你告白，千萬不要拒絕，可以先從朋友做起。工作上，無論是在職位提升或工資調漲丶獎金加給方面，都是可以期待的時刻。

第二名丶生肖蛇

端午一過，生肖蛇的人可以慢慢感受到紫微星入宮的好運降臨，此時特別容易遇到貴人，多參加一些交際活動丶往人多的地方去，就能為自己招來好運與貴人。另外，財運方面，端午後有偏財好運，如果想要投資或兼差都是可以把握的，看準目標就勇往直前，此時你需要更大的勇氣與動力，才能把自己的運勢推向高峰。另外，如果可以到外地旅遊時買一張彩券，相信你意外中獎的機會是很高的喔。

第一名丶生肖豬

端午一過，生肖豬的人迎來了太陽星，天氣越熱你的運勢就越旺，擺脫了過去上半年的壓力與辛苦，運氣只會越來越旺。尤其在愛情與財運上，更是好運連番長，讓你的心情大好。上班白領與業務，有機會得到比預期還要豐厚的獎金，創業者最近有大單，有貴客臨門別錯過。愛情方面，期待已久的桃花終於慢慢展開，請你把握任何破冰丶和好丶被搭訕的機會。如果已有心儀的對象，請主動一點，向對方示好，​​他會收到你的心意喔。