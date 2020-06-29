女星謝忻去年喇上人夫阿翔，爆出感情風波後體重消瘦，直到最近才逐漸恢復健康的身形，過去的她體重常上上下下，為了在鏡頭前保持漂亮的模樣，她研究出三個減肥祕訣，一個月最高記錄可以直接鏟肉5kg！

1.清淡又營養的減肥餐

減肥期間切忌不能節食，因為瘦的都會是水分和肌肉，很容易復胖，謝忻透露自己的主要食物就是清湯、燙青菜、肉、五穀飯，平常也會用一點醬油和枸杞及紅棗來燉煮雞肉，白水燙花椰菜，讓自己吃得瘦又健康。

2.不吃過甜水果

大家可能會覺得水果很健康而拚命吃？其實很甜的水果含糖量也高的驚人，沒有控制的吃反而容易體重飆升，減重期間，謝忻只吃甜份含量低的蘋果和芭樂，連最喜歡的香蕉，因為熱量過高都只能兩、三天吃一次。

3.每天運動

除了飲食的調整，謝忻還會做運動消耗更多熱量，像是固定游泳一小時（自由式加蛙式）、跑步一個小時，如果遇到雨天或不能出門的日子，會在家裡跑跑步機。