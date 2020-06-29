美國非裔男子佛洛伊德之死，引爆種族歧視檢討聲浪，所有相關字眼與產品，再次受到檢視，包括知名黑人牙膏宣布名稱將有所更易，美妝龍頭萊雅集團更宣布刪除產品中「美白」（white）「白皙」（fair）和「明亮」（light）詞彙，所有勻稱膚色類產品都不再出現這類字眼，至於何時全面更替包裝，目前品牌未有表示。

聯合利華集團亦宣布旗下產品包裝和宣傳上的白晢（fair／fairness）、美白（white／whitening）和明亮 （light／lightening）描述會做調整，此外，聯合利華為表反種族歧視的決心，宣布暫停Facebook、Instagram、Twitter等社群媒體的廣告費至年底，後續也有星巴克、可口可樂、百事可樂、Hershey’s巧克力、Levi’s牛仔褲、Honda汽車、Patagonia、The North Face、Verizon等公司響應，加入＃StopHateforProfit運動，暫停在Facebook下廣告，百家企業撤廣告抵制臉書股價重挫8.3％，這也迫使，臉書執行長馬克．祖克伯也為此做出回應，後續使否能止血仍待觀察。