鄭秀文與許志安攜手走出婚變危機，許志安偷吃後沉潛一年多，最近已復出歌壇，而鄭秀文也回歸正常生活，為Tiffany & Co.拍攝一系列形象照，影片中她以一身黑色勁裝練習拳擊，帥氣揮拳的架勢展現超強氣場，完美呼應Tiffany & Co.「T1」系列珠寶所要傳達「堅強」、「力量」與「獨立」的主題。

鄭秀文佩戴Tiffany T1系列珠寶，自許「我是唯一」悍衛婚姻。（擷自IG）

鄭秀文為Tiffany拍攝T1系列珠寶形象照，氣場超強大。（擷自IG）

許志安外遇後，鄭秀文選擇了原諒，坦言一路以來過程很辛苦、心情也備受煎熬，但她承諾「夫妻一起承擔」，一年多下來對許志安不離不棄，如今她在Tiffany & Co.廣告中，以「T1, I am the one」（T1，我是唯一）廣告詞詮釋獨立堅強的女性意識，同時也有宣示婚姻主權之意，充分展現大老婆的氣度。

她在IG上PO文指出，手飾不只提供了美麗的外在元素，在戴上了 之時，也可提升一份精神力量，佩戴T1系列珠寶之後，時刻提醒自己成為Empowered Woman。

Tiffany T1玫瑰金窄版戒指，3萬元。（Tiffany & Co.提供）

Tiffany T1玫瑰金窄版鑲鑽手環，31萬8000元。（Tiffany & Co.提供）

Tiffany T1 18K玫瑰金寬版手環，99萬、18萬7000元、60萬（由上而下）。（Tiffany & Co.提供）