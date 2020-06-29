鄭秀文與許志安攜手走出婚變危機，許志安偷吃後沉潛一年多，最近已復出歌壇，而鄭秀文也回歸正常生活，為Tiffany & Co.拍攝一系列形象照，影片中她以一身黑色勁裝練習拳擊，帥氣揮拳的架勢展現超強氣場，完美呼應Tiffany & Co.「T1」系列珠寶所要傳達「堅強」、「力量」與「獨立」的主題。
許志安外遇後，鄭秀文選擇了原諒，坦言一路以來過程很辛苦、心情也備受煎熬，但她承諾「夫妻一起承擔」，一年多下來對許志安不離不棄，如今她在Tiffany & Co.廣告中，以「T1, I am the one」（T1，我是唯一）廣告詞詮釋獨立堅強的女性意識，同時也有宣示婚姻主權之意，充分展現大老婆的氣度。
她在IG上PO文指出，手飾不只提供了美麗的外在元素，在戴上了 之時，也可提升一份精神力量，佩戴T1系列珠寶之後，時刻提醒自己成為Empowered Woman。
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