近日解禁開始恢復忙碌行程的凱特王妃（Kate Middleton, Duchess of Cambridge），這兩日前往兒童醫院探訪工作人員，並一起打造花園，身穿碎花深V洋裝的凱特，不僅再次展現好品味，纖細的身材也再度受到注意。

隨著英國疫情逐漸趨緩，英國皇室成員也開始走向戶外，恢復往日行程。凱特王妃日前便前往EACH 附屬的 The Nook 照護中心慰問照護中心的家庭及工作人員，並親自帶來了訪問諾費肯漢花園中心（Fakenham Garden Centre）時所購買的花盆，與大家共同打造休憩的空間。

在 Instagram 查看這則貼文 Duke and Duchess of Cambridge（@kensingtonroyal）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 27 日 下午 2:00 張貼

一向「高衣Q」的凱特王妃，這次也以充滿夏日氣息的碎花洋裝搭配裸色楔型跟鞋亮相，胸前V領的設計讓凱特看起來身型更加纖細修長，加上燦爛的笑容散發出優雅的氣質。不過，眼尖的網友發現，當凱特王妃在太陽底下時胸骨清晰可見，十分擔心她是否過於勞累，紛紛留言「還是很美但別太累了」引發話題。