還在擔心秀髮染後受損，變得容易打結分岔、甚至斷裂，以及清洗幾次後髮色就開始脫落流失嗎？選擇對的洗護髮品讓你同時擁有美麗的髮色和柔順的秀髮！

阿葵亞將於2020年6月推出屈臣氏獨家、全新限量「亮澤奇蹟洗護組」，內含:「瞬耀護色洗髮精－控油型」，讓你染後第一天就可洗頭，在高溫炎熱的夏天也不用與油膩頭臭對抗三天！檜木精萃淨化頭皮，讓頭皮清爽潔淨；加上涼感成分，洗後沁涼爽淨。搭配使用「瞬效水光髮膜」，深度修護髮芯，讓秀髮瞬間強韌柔順，好吸收好沖洗，洗後輕盈無負擔，秀髮閃耀滿滿水波光！

阿葵亞亮澤奇蹟洗護組是屈臣氏獨家販售，NT459元。（圖／品牌提供）

日本專為台灣研發，從日常洗髮至頭髮護理，全方位呵護你的秀髮，持續閃耀輕盈水波光！AQUAIR阿葵亞｢瞬耀護色洗髮精-控油型 ｣，革命性護色洗髮，清洗41次髮色依然閃耀動人。添加檜木精萃能高效淨化頭皮，結合「沁涼瞬吸油脂平衡配方」，能吸附頭皮油脂並平衡皮脂分泌，輕鬆帶走髒污，賦活頭皮。並添加薄荷精萃，洗淨後沁涼爽淨，讓髮絲健康並維持宜人清新。另含水潤光澤賦活成分，讓秀髮保濕補水無間斷、柔順好整理，如絲綢般輕盈，煥發水潤光澤。無矽靈洗髮，溫和無負擔。細膩泡沫，輕裹髮絲並帶走髒污，洗後舒適放鬆。維持宜人香氣。

阿葵亞亮澤奇蹟洗護組合中也包含瞬效水光髮膜，夏季使用清爽好沖洗，洗後不油膩又能帶給秀髮柔順感，和瞬耀護色洗髮精搭配使用讓夏季居家護髮有更清爽的絕佳體驗。

▍活動

於粉絲團本篇文章的貼文下留言，就有機會獲得小禮物！

★抽獎活動參加方式：

1. 於FB按讚分享本貼文

2. 於FB貼文留言處呼叫 ＠3個朋友一起來看阿葵亞推出亮澤奇蹟洗護組，內含瞬耀護色洗髮精、瞬效水光髮膜，組合價超划算！

★獎品內容 ｜ 阿葵亞亮澤奇蹟洗護組*1

★公佈時間 ｜ 2020/7/9

★務必切實分享，得獎後需提供開獎前分享截圖，無截圖者取消得獎資格。

★本活動如有未盡事宜，主辦單位擁有保留、修改、暫停及解釋活動內容之權利。若中獎人不符合、不同意或違反本活動規定者，主辦單位保有取消其得獎資格及參與本活動的權利，不另行通知，亦不進行候補。