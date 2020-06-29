天氣好熱，想要有美美的好氣色又怕上妝肌膚太會悶，加上每天通勤還要口罩不離身，粉刺痘痘都出來Say Hello，今年底妝難度未免也太高，就讓克蘭詩的「神奇牛奶喵喵妝」來解決這些煩惱吧！

全新神奇牛奶系列將水果牛奶做成彩妝，用會變色的蜜桃美肌奶昔完成輕盈底妝，讓肌膚可以保有自在呼吸感，還有蜜桃香氣讓整個人都散發可愛磁場，香氛底妝讓戴口罩也神清氣爽了。不僅如此，神奇牛奶系列連戴口罩不方便擦唇彩的問題都一起解決了！猶如鮮奶油一樣的莓果美唇慕斯，無比絲滑而且富含保濕因子，舒適感100分的輕霧系染唇，運用氣墊頭輕輕鬆鬆就完成。

克蘭詩全新神奇牛奶系列。（圖／邱映慈攝影）

這麼可愛的彩妝系列，上妝方式當然也萌度破表！運用喵喵妝三步驟上法，就能精準掌握最佳用量，完成零失誤妝容！

步驟1：直接以蜜桃美肌奶昔瓶口在兩側臉頰左右兩側各畫上2-3條白色的貓咪鬍鬚，就是最剛好的份量。

使用蜜桃美肌奶昔直接在臉頰畫上2至3根貓鬍鬚，就是半臉的用量。（圖／邱映慈攝影）

步驟2：以手指將畫好的奶昔貓咪鬚鬚推勻，推完一側再推另一側，剩餘奶昔可以稍微帶到額頭，完成萌系潤色。

推勻後即可完成保養同時潤色的底妝。（圖／邱映慈攝影）

步驟3：以莓果美唇慕斯在上唇點2下、下唇點1下，像是畫出一個小貓掌，稍微輕抿雙唇，再用指腹拍拍即可完成上妝。氣墊頭設計，直接擠出上在嘴唇也能快速方便完妝！

接著使用莓果美唇慕斯在唇上點3點，再用指腹拍開即可完成可愛的唇妝。（圖／邱映慈攝影）

克蘭詩蜜桃美肌奶昔將校色粒子封存於微小的神奇珍珠乳中，在抹開瞬間即時破裂釋出校色粒子，轉化為乾爽粉體與肌膚結合，輕鬆完成柔嫩飾色的裸肌妝感；內含蜜桃與奇異果等水果萃取以及豐富的維他命C，加上牛奶的養分與天然椰子油，能夠提供肌膚8小時舒適保濕，味道是蜜桃香氣拉主調，一完妝整個人自然粉紅萌氣上身，可愛魅力無法擋！看似小巧的牛奶瓶包裝，卻擁有50ml神奇大容量。100%可回收包裝，再次展現克蘭詩重視環保的品牌精神，塑料材質更具備摔不破、好攜帶的特色，是旅行外宿也能展現美麗氣色的好夥伴。

蜜桃美肌奶昔擠出時呈現白色，推開後會變色成膚色。（圖／邱映慈攝影）

克蘭詩莓果美唇慕斯鮮奶油般細緻的慕斯質地，如雲朵般輕盈，塗抹於雙唇後漸漸與唇部融合，為雙唇染上奶油光美色。輕染唇配方，結合蜜桃牛奶保養成分，化身為持久顯色，卻不乾燥的神奇染唇慕斯，持久、保濕不再是單選題。牛奶配方使雙唇柔軟澎彈，打造彈嫩蜜桃唇，並添加克蘭詩獨有的抗汙染複合素配方，為唇部肌膚增添一層防護保障。

莓果美唇慕斯共有六種顏色，厚擦、薄擦有不同妝感。（圖／邱映慈攝影）

▍活動

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★獎品內容 ｜ 抽出三名粉絲，每人可獲得克蘭詩莓果美唇慕斯*1，不挑色隨機寄出

★公佈時間 ｜ 2020/7/9

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