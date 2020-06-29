國產署今年首批設定地上權案共15宗標的標售今(29)日開標，其中最受囑目，權利金底價61.16億元的國泰營區最終不負眾望，由全球人壽以97.8億元、溢價率59.9%標得，商仲業者分析，全球人壽總部現為承租，在業務擴張情況下，有著覓地打造總部的強勁需求，因而看準周圍商辦氣氛濃厚，搶下該案。

國泰營區案基地面積近3000坪，此次吸引2封標單，而全球人壽以97.8億元、溢價率59.9%標得，溢價率僅次於去年信義行政中心地上權案的溢價率60%；該案換算每坪權利金單價327.9萬元，容積單價約81.9萬元，比較旁邊玉山銀總部，冠德建設在2014年不動產市場高點以每坪土地單價155.2萬元買下，容積單價77.5萬元，與此次全球人壽標下此標的，價格相差無幾。

世邦魏理仕估價及諮詢服務主管施甫學表示，國泰營區基地地上權案，過去曾因使用限制而流標收場，此次條件放寬用途轉為特定專用區(三)，容積率也大幅提升至400%，的確有效吸引投資人出手的意願，加上市場貨幣寬鬆政策利率維持低檔，對壽險業而言去化租金壓力亦隨之降低，也是促成此次順利標脫的原因。

信義全球資產公司經理王維宏觀察，近年來外商來台投資比例增加，集中在信義世貿商圈、敦化南北路、內科西湖段等商圈，本案基地周邊多以屋齡超過20年B級商辦為主，如民權東路上之航廈大樓、新華泰大樓，協和大樓等，未來此基地若規劃A級辦公產品，將有效刺激敦北商圈再度站上台北市一級辦公商圈的地位。

瑞普萊坊市場研究暨顧問部總監黃舒衛認為，全球人壽現承租北部松山車站共構大樓為企業總部，在業務擴張下，加上忠孝新生商圈全球人壽的地上權案，其規劃辦公大樓，預租狀況超過預期，加上商辦供不應求、租金節節上漲，亟須一個企業總部，未來將有可能朝此規劃。

至於另一件同時開標的「南港區玉成段二小段721地號」地上權案，則由「麗寶建設」，以7.9億元，擊敗新光人壽、新光合纖，以溢價率約37%拿下。

黃舒衛分析，麗寶建設所標下土地面積僅約500坪，但緊鄰大南港計畫，待區域開發大案逐漸成形，甚至開發完成，生活機能、價格都能水到渠成，且建商較金控壽險業者，開發更具彈性，將能搶搭大南港案的順風車，無論是換屋置產、企業中長型、收益型產品等，都能順勢配合，靈活推出，很聰明的作法。