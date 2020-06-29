在健身界名聲響亮的28歲江敏，3年前挺著8個月的孕肚重訓爆紅，大家開始注意到這位五官精緻、身材曲線緊實的美艷人妻。喜歡小麥膚色的她，近日趁著好天氣到海灘補曬，意外截圖到有人在背後偷看她！

江敏14日透過IG上傳日光浴的養眼照，只見她來到台南的漁光島，將身上脫個精光、只保留粉紅色的小丁，大喇喇的躺在沙灘上享受陽光，她開心地說：「好久沒來日曬太舒服啦！炎炎夏日，別忘了多補充流失的水分喔！」不過，她發現背後疑似有個男子往自己的方向偷瞄，忍不住放大照片截圖，「後面的搖滾區好像很好看？那個表情那雙眼，他看呆了」。

在 Instagram 查看這則貼文 Chiang Min IFBB PRO🌐（@natasha_chiang）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 14 日 上午 8:59 張貼

網友看到那名男子的神情，紛紛被逗樂，直呼：「第二張那癡漢」、「興奮到模糊？」、「小哥你…」、「要是我也會看」但也有人認為公然截圖的行為不太妥，不禁為對方叫屈：「這樣對後面那個男生也太壞了吧…他可能只是剛好轉頭，或是在看遠方，卻被po上網還講那種話。」