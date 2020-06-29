Salvatore Ferragamo傾力推出Viva系列的最新單品Ferragamo Viva包款，洋溢青春活力，釋放現代魅力，靈活而百搭。Viva包款在傳承Ferragamo歷史底蘊的同時不乏創新，彰顯未來理念，締造出融合現代與傳統的設計風格，經典卻不失新意。

1979年，Salvatore Ferragamo的長女Fiamma Ferragamo女士設計推出Vara女鞋。優雅的極簡主義設計：圓頭、低跟、羅緞蝴蝶結以及刻有Ferragamo標識的金屬飾牌，融休閒和優雅為一體。Vara一經推出即成為熱賣款式，直至今日仍是品牌最為經典的鞋履之一。2020年，品牌創意總監Paul Andrew對標誌性Vara加以大膽創新，傾情推出Viva系列，生動詮釋一脈相承的品牌美學主張。飾於Viva包款上的新版蝴蝶結比原版的羅緞蝴蝶結更大，由略微填充的柔軟納帕皮製成，賦予包款一種清新、休閒、年輕的格調。搭配與包身顏色相呼應的漆飾搭釦，低調雅致，卻令人印象深刻。

Salvatore Ferragamo 推全新Viva蝴蝶結包！優雅極簡不失新意（圖／品牌提供）

Viva包款設有兩個空間充裕的隔層，附有皮革肩帶配以同色系鏈條，可滿足肩背、手提、手握等各種需求。包款的幾何造型獨特，由柔軟切割的皮革製成，綴以同色縫線和蝴蝶結。包款輕盈富有空氣感，盡顯時髦氣質。而該包款更與同系列Viva女鞋的搭配相得益彰，亮點倍增。

Salvatore Ferragamo 推全新Viva蝴蝶結包！優雅極簡不失新意（圖／品牌提供）

創意總監Paul Andrew表示：「Viva蝴蝶結包作為Ferragamo Viva系列推出的最新單品，傳遞了品牌一直以來對於創新的執著。我們秉持推出Viva鞋履時的設計信念，深知每一代新產品都應當別具個性、與時俱進，更應當延續經典、傳承榮耀。蝴蝶結元素將Ferragamo與過去聯結，並為未來開創無限探索機遇。我很期待未來將會如何玩轉早已廣受好評的Viva鞋履和此次推出的Viva包款。搭配也好，相襯也好，反差也好，兩類單品之間的顏色和材質搭配如萬花筒般豐富繽紛。和先前推出的鞋履一樣，全新Viva包款包容開放、富有活力、積極向上，可謂是Ferragamo美好未來的生動縮影，同時也延續著Ferragamo家族手工品牌所一直堅守的精良品質。」