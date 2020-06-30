對連俞涵的認識，許多人或許是靠著《一把青》、《妖怪人間》等劇，不管演什麼角色，她永遠保持一貫的清新脫俗氣質，因而讓我們好奇她是否私下是超級藝術掛，結果她一臉疑惑的說「我超愛爬山滑雪運動耶。」她說自己這幾年迷上登山，也直言這是一個極度考驗意志力的運動，每次自己想要放棄時就會摸摸旁邊的樹，假裝樹在為自己打氣，然後繼續往上爬。「我也常常被人叫連大膽，但不是我真的天不怕地不怕，而是等到我真的覺得害怕的時候事情早就過了，朋友常常笑我粗神經。」

因為天不怕地不怕讓她非常敢勇於嘗試挑戰，這點哲學不管是在她的工作、生活還是穿衣哲學上都相當貫徹執行，她也說自己是個標準的懷疑論者，不會因為眼睛沒看到就選擇不相信。外表看似柔弱的連俞涵，對自己的信奉的原則也是異常堅定，「我不是一個喜歡放棄的人，我很喜歡冒險嘗試，就拿接戲來說，如果可以試試我沒演過的角色，我也會願意接受挑戰。」拍照當日她身穿Loewe，並戴上了喬治傑生的飾品，展現自己戲外另一種文青風格。

連俞涵穿上一身黑，配戴喬治傑生同樣亮眼。喬治傑生OFFSPRING系列18K金鍊墜3萬1200元、OFFSPRING系列純銀耳環9200元、MERCY系列純銀雙環戒指9000元、VIVIANNA 50週年限量紀念款石英腕錶15萬5000元。（JOJ Photo攝，服裝提供Loewe）

連俞涵以全白洋裝配戴喬治傑生限量訂製珠寶限量純銀琥珀鍊墜，售價1萬6000元、CURVE系列18K金純銀雙色耳環4萬6000元、CURVE系列18K金純銀雙色戒指5萬2200元、CURVE系列18K金純銀雙色手環16萬元。（JOJ Photo攝，服裝提供Loewe）

喬治傑生NEW FUSION系列18K黃金白金鑲鑽耳環(鑽石總重0.18克拉)6萬7000元。（Georg Jensen提供）