對連俞涵的認識，許多人或許是靠著《一把青》、《妖怪人間》等劇，不管演什麼角色，她永遠保持一貫的清新脫俗氣質，因而讓我們好奇她是否私下是超級藝術掛，結果她一臉疑惑的說「我超愛爬山滑雪運動耶。」她說自己這幾年迷上登山，也直言這是一個極度考驗意志力的運動，每次自己想要放棄時就會摸摸旁邊的樹，假裝樹在為自己打氣，然後繼續往上爬。「我也常常被人叫連大膽，但不是我真的天不怕地不怕，而是等到我真的覺得害怕的時候事情早就過了，朋友常常笑我粗神經。」
因為天不怕地不怕讓她非常敢勇於嘗試挑戰，這點哲學不管是在她的工作、生活還是穿衣哲學上都相當貫徹執行，她也說自己是個標準的懷疑論者，不會因為眼睛沒看到就選擇不相信。外表看似柔弱的連俞涵，對自己的信奉的原則也是異常堅定，「我不是一個喜歡放棄的人，我很喜歡冒險嘗試，就拿接戲來說，如果可以試試我沒演過的角色，我也會願意接受挑戰。」拍照當日她身穿Loewe，並戴上了喬治傑生的飾品，展現自己戲外另一種文青風格。
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