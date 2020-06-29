美式休閒龍頭品牌Gap稍早宣布，正式與潮流天王肯伊·威斯特Kanye West進行合作關係，雙方將大膽打造YEEZY Gap產品線，一舉顛覆時尚零售產業。YEEZY Gap預計於2021年於Gap門市及Gap官方網站上市。

YEEZY Gap這個令人意想不到的組合其實是肯爺重新與Gap接軌的一大里程碑，因為肯爺曾在青少年時期於芝加哥的Gap門市工作。如今，肯爺已成為饒舌音樂、鞋業、時尚界、建築業等更多跨界領域的顛覆性力量！Gap品牌全球負責人Mark Breitbard表示：「我們激動地歡迎肯爺以創意夢想家的身份回歸Gap大家庭，在打造YEEZY品牌的美學與成功後，將透過YEEZY Gap重新定義時尚零售產業的合作夥伴關係。」

肯爺曾是員工！Kanye West將曝光破天荒聯名Gap（圖／品牌提供）

這一大膽的聯名將完美結合YEEZY無限的創意以及Gap品牌51年來的時尚風格，雙方各自領軍的文化標誌更將碰撞出不一樣高度的時尚美學。在肯爺的創意指導下，YEEZY設計工作室將開發全新產品線，以親民的價格呈現現代、精緻的男裝、女裝和童裝等經典產品，融入肯爺的設計理念，拓展至獨特的YEEZY Gap聯名款產品之中，並於2021年正式於Gap門市及Gap官方網站販售。