李若彤官方並未公布真實年齡，一般資料顯示他今年是46歲，但有人根據他的經歷推測出他今年甚至可能已53歲，但是他的外貌和身材卻完全看不出真實年齡！許多人會很好奇李若彤的護膚秘訣是什麼？他也表示這個問題真的很多人問他，他分享自己的護膚秘訣簡單來說只是堅持三件事：

▍1.長年健身

健身不但能帶來緊實的身體線條，還能維持身體機能，促進新陳代謝，還能提升睡眠品質，因此對於護膚有極大的幫助。

在 Instagram 查看這則貼文 Carman Lee 李若彤（@carmanlee0816）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 14 日 下午 9:04 張貼

▍2.每天盡量睡滿10小時

充足的睡眠絕對是美肌的基礎，李若彤會盡量睡滿10小時，讓身體和肌膚獲得充分的休息，對於延緩肌膚老化有一定的幫助。

在 Instagram 查看這則貼文 Carman Lee 李若彤（@carmanlee0816）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 10 日 上午 1:51 張貼

▍3.很在意塗保養品

李若彤會選擇保濕、滋潤效果的保養品，只要保養品擦得好，上粉不會卡粉，也不會容易產生小細紋。李若彤還分享自己很早就開始使用抗老效果的保養品了，難怪膚況完全看不出他的真實年齡！他在保養最後一步驟會使用乳霜，取適量在掌心搓開，輕輕的按壓、按摩在臉上，覺得這樣的吸收效果更好。晚上如果要開空調睡覺，李若彤會塗抹兩層乳霜，塗抹第一層乳霜等幾分鐘吸收後，會再塗第二層，第二天醒來的時候皮膚一點都不乾，看起來很有光澤，夏天習慣開冷氣睡覺的人一定要試試看！

在 Instagram 查看這則貼文 Carman Lee 李若彤（@carmanlee0816）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 22 日 上午 4:17 張貼

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