本土劇女星吳婉君外型凍齡、甜美，演出《炮仔聲》吳家雯打開知名度，近日她趁著好天氣去海邊戲水，不忘曬出多張辣照造福網友。

吳婉君從20日開始陸續PO出海邊度假照，照片中，她戴著黑色棒球帽，身穿白色的泳裝，不只潛水到海底撿被亂丟的菸蒂，還趴在沙灘上享受日光浴，細肩帶領口倒出深溝半乳，好身材完全藏不住。

在 Instagram 查看這則貼文 吳婉君Cocco Wu（@cocco__wu）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 20 日 上午 8:06 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 吳婉君Cocco Wu（@cocco__wu）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 21 日 上午 3:29 張貼

有趣的是，她在海灘上開心地跳躍，笑說：「整個海灘都是我的舞台！」將自己比擬成水門舞集，讓網友不禁跟著接龍：「既然是海灘怎麼不是海門舞集？」吳婉君笑回：「我也是有這樣想過！」