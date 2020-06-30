小紅書上擁有超過53萬粉絲的韓國部落客有麗YOULI，近日分享了自己的美白心得。他覺得夏天露出肌膚比例比較多，所以做好肌膚美白很重要，有許多韓國女生從小養成的習慣都有助於肌膚美白，保養控今年夏天就一起來試試看吧！

▍1.塗抹身體乳

夏天沐浴後也要天天塗抹身體乳，有麗分享從小媽媽就要他天天塗抹身體乳，所以已經習慣了。有麗表示不一定要特地去買美白的身體乳，也可以用一般的身體乳混合美白精華塗抹也可以達到美白效果。若購買的身體乳中含有果酸的話，對全身的美白會有比較好的效果，購買前可詳細看看身體乳的成分。

▍2.補水

有麗表示在美白之前要先做好保濕，因為無論塗抹多少美白保養品，如果皮膚乾燥的話是沒辦法補水的，會導致皮膚會看不到你期待的美白效果，所以臉部和身體的保濕很重要。

▍3.防曬

有麗分享在韓國大部分的女生每天都會塗抹防曬，就算冬天也是一樣，大家都習慣了。夏天選擇SPF數值比較高的防曬，那防曬時間可以延長一些，但不能一整天都不補擦，至少下午需要補擦一次。如果有化妝的女生補防曬，可以用美妝蛋沾防曬乳，輕輕拍打在臉上即可補好防曬，不會破壞臉上的妝。

有麗YOULI分享韓妞有許多從小養成的習慣都有助於美白。（圖／小紅書@有麗YOULI）

▍4.吃的習慣

有麗除了塗抹保養品和防曬，也會吃幫助美白的水果和蔬菜，還有一些抗氧化的食物。像是檸檬、奇異果的美白效果都不錯，可以讓皮膚看起來潤澤透亮。葡萄、番茄、西瓜有助於新陳代謝，還有「順暢」效果。最後是一定要喝充足的水，才能讓身體由內而外的補水，美白才能夠有明顯的效果。

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