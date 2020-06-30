少女時代出身的秀英，自從離開SM娛樂後便轉往演員方向發展，今年除了推出電視劇《如實陳述》外，也即將接拍新作品《所以我和黑粉結婚了》人氣逐漸攀升。而她與男星鄭敬淏的感情穩定，近日男方更在媒體前大方示愛，句句撒糖令粉絲們看了直喊「快結婚」。

對於感情一向十分低調的秀英與鄭敬淏，2012年公開戀情後便不畏留言蜚語一同攜手走過8年，到現在依舊甜蜜穩定，這兩日鄭敬淏接受採訪時被問到"是什麼造就了你"，他竟回答「我只做秀英讓我做的事情，她不讓我做的我就不做，衣服要穿整潔、飯前要洗手、睡前要刷牙、不能喝太多酒，就成了這樣的我，所一定要聽女友的話」，字字句句雖樸實平淡卻也撒了一把狗糧，引起網友們留言「命令你們原地結婚」、「不結婚天理不容」、「歐爸嘴太甜了吧」。

在 Instagram 查看這則貼文 정경호 / 정스타（@jstar_allallj）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 20 日 下午 11:55 張貼

另外，秀英這幾日也趁著好天氣前往球場打球，只見她一身輕便穿著高爾夫球短裙露出修長美腿，立即吸引27萬人按讚。