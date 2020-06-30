來自瑞典的超模艾爾莎·霍斯克（Elsa Hosk），以一張充滿靈氣的精緻面孔和高挑身材走紅，更是「維多利亞的秘密天使」中的一員，魔鬼身材配上177CM身高，總讓一群粉絲看得血脈噴張。近日她在IG發出一組火辣自拍，只見她俏皮掀起上衣，露出性感的馬甲線，更連背後的V字臀溝都大方秀。

今年31歲的 Elsa Hosk 堪稱「紅毯話題製造機」，任何衣服穿在她身上都超合理，近日她曬出一系列居家自拍，單穿綠色比基尼外披上同色大學T，整體配色超夏天，緊緻的腹肌有著明顯馬甲線、ㄦ字腰，只見她一轉身，竟穿小丁直接曝光翹臀上的V型溝，誘惑力十足。

在 Instagram 查看這則貼文 elsa hosk（@hoskelsa）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 22 日 上午 7:30 張貼

雖然 Elsa Hosk 的上圍雖然豐滿，不過四肢卻意外超纖細，她熱愛透過健身鍛鍊身材，不難看出她的腹部及腰線都不見多餘的贅肉，令粉絲們忍不住大讚「不愧是衣架子」、「美到瘋掉」、「在家還辣成這樣」等。

在 Instagram 查看這則貼文 elsa hosk（@hoskelsa）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 19 日 上午 9:22 張貼