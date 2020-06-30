以下三個星座要好好把握7月，無論是工作運或感情運都超旺！

▍第三名：金牛座

金牛座本月職場運勢，工作上容易碰到一些挑戰，還好你是一個抗壓性強的人，所以你在面對工作上的變化心裡也有一點準備，但最近的議題仍要突破，只要你願意突破就會有不同以往的機會來找你，雖然你先前容易綁手綁腳，但最近是你適合大展身手的好時機要好好把握一些機會，好好奠定你未來的事業根基。

在情感方面，因為忙於工作的事容易與另一伴感情有忽略的情況，但其實對方是很關心你的，建議你偶而也要給對方回應，他一定會很開心的，單身的金牛朋友們，容易陷在一個自我僵局的情況，也許你欣賞某人但因為某些因素而不敢作為，建議你大膽突破才會有機會發展。

▍第二名：白羊座

白羊座本月職場運勢，在工作上容易被上司所肯定，只要你好好表現就一定會被看到你的能力，也因為你的表現很突出，這一陣子可能容易會得罪一些人，所以與同事間也是要察顏觀色，另外你容易煩惱家裡的事，但有不適合的地方好好表達就好，千萬不要火氣太大。

情感方面兩人容易因為價值觀的事小有爭議，但其實兩方所說的都有道理，建議你好好的溝通就不會有太大的問題，單身的牡羊朋友們，你們在別人眼中是一個很可愛的人，所以跟你互動親近的人也多，但若是有在意的人，要主動出擊才會讓對方知道你的心意。

▍第一名：處女座

處女座本月職場運勢，工作上會有一些貴人出現，若是你有碰到疑難雜症，他們都可以協助你釐清一些事情並渡過難關，若想換工作的處女朋友們，這個月適合朋友牽線介紹的工作，容易碰到欣賞你的伯樂過去發展會很不錯，但若是自己找的反而要多看幾間再決定，若只是為了逃避而換工作沒有比較好。

情感方面有對象者你們需要多傾聽對方內心裡的話，因為你們容易會為了一些事，而放在心上不分享，若你非常細心，你一定可以察覺對方其實是需要你多加陪伴的，單身的處女朋友們，你們容易會有偶包不跟喜歡的人說出心裡話，但其實時機點很重要，有碰到就要多表現才會有機會。

【本文轉載自微信官方帳號「醬子聊星座」（ID：jiangzi066），經作者授權轉載】