今年最高調耀眼的精品級氣墊「迪奧超完美柔霧光氣墊粉餅經典緹花版」即將於7/1極限量強勢回歸，絕美打造完勝盛夏的超持久底妝！

2020年第一天，「迪奧超完美柔霧光氣墊粉餅經典緹花版」在萬眾期待下高調上市，宛如精品工藝之作的限量氣墊盒身，以呼應粉底的駝色為底，搭配繁複高雅的午夜藍復古緹花，完美展現高級訂製細節與精緻車工，將時裝秀場驚艷亮相的Dior Oblique復古緹花設計，幻化為2020年最耀眼的迪奧精品級氣墊！

迪奧超完美柔霧光氣墊粉餅經典緹花版NT2,500元。（圖／品牌提供）

經典緹花版氣墊不僅在台上市前，就已於社群網站上掀起討論熱潮，2020年1月甫上市，立即在「迪奧線上快閃店」創下開賣6分鐘銷售一空的盛況，可見「迪奧精品氣墊女王」的超強魅力！今年夏季，迪奧呼應大家的殷殷期盼，史上最值得收藏的精品級氣墊將於7月1日極限量上市，時尚迷與彩妝迷絕對不能錯過。

因應盛夏時節，迪奧建議搭配全新「迪奧超完美持久遮瑕乳」使用，在盛夏輕鬆打造超持久完美底妝，更可隨身高調補妝，是2020年夏季絕對必收的兩大底妝單品！為回饋熱情粉絲，特別獻上「專屬買贈禮」，凡搭配購買指定商品，即可獲得精美時尚的「迪奧超完美化妝包」乙個，數量有限，送完為止。

迪奧超完美持久遮瑕乳。（圖／品牌提供）

今年盛夏必備的超持久、超輕透、超無瑕底妝，就交給一拍柔霧綻光的「迪奧超完美柔霧光氣墊粉餅經典緹花版」，與一抹細緻無瑕的「迪奧超完美持久遮瑕乳」，簡單兩步驟即可縮時打造超完美妝容，輕鬆成就令人羨艷的完美名媛肌，24小時隨時完美。