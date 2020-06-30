女星周曉涵以網路美少女和逢甲大學校花爆紅，進入演藝圈接拍多部知名電視劇，成為火紅的台劇女神。近日，她透過社群平台上傳度假美照，只穿著比基尼就出現在農場，好身材完全一覽無遺。

照片中，周曉涵戴著大草帽、墨鏡，身穿綠色比基尼，而綠色調剛好融入環境中，能襯托出白皙的肌膚，渾圓胸型、ㄦ字腰和修長美腿，她表示：「最近真的特愛高腰泳裝，性感中帶點優雅，顯腿長又能遮小肚肚，不用再拚命吸氣和修圖啦。」

在 Instagram 查看這則貼文 周曉涵 aмanda cнoυ⋆（@ilove7388）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 28 日 上午 1:10 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 周曉涵 aмanda cнoυ⋆（@ilove7388）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 28 日 上午 8:59 張貼

網友看到這組辣照，忍不住直呼：「皮膚好白」、「泳裝好看人更美」、「白嫩細膩美女」、「娘娘太辣了」。