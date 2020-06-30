由金秀賢與徐睿知主演的熱門韓劇《雖然是精神病但沒關係》收視率一路攀升，在戲飾演暗黑童話作家的徐睿知，以哥德復古風服裝造型詮釋魔女形象，尤其是一雙雙恨天高的高跟鞋、融入鉚釘和重金屬元素的卡地亞（Cartier)、寶格麗（BVLGARI）個性珠寶，形塑「渾身帶刺」的倨傲高冷，更添畫龍點睛之效。

徐睿知佩戴卡地亞Clash de Cartier耳環，鉚釘的造型帶有濃郁的重金屬工業風。（擷自韓劇《雖然是精神病但沒關係》）

徐睿知佩戴卡地亞戴Ecrou de Cartier耳環。（擷自韓劇《雖然是精神病但沒關係》）

徐睿知佩戴卡地亞經典Juste un Clou系列手鐲，釘子造型象徵勇於打破常規。（擷自韓劇《雖然是精神病但沒關係》）

★個性珠寶 叛逆精神

徐睿知在戲中佩戴卡地亞經典Juste un Clou系列手鐲，以彎曲的釘子造型詮釋她勇於打破常規、「渾身帶刺」的叛逆精神，另外她也佩戴Ecrou de Cartier和Clash de Cartier耳環，旋轉鏍絲的設計與布滿鉚釘的造型帶有濃郁的重金屬工業風，與她高冷的形象完美結合。

卡地亞Clash de Cartier耳環，23萬元。（Cartier提供）

卡地亞Clash de Cartier手鐲，20萬3000元。（Cartier提供）

徐睿知既是身材妖嬌的蛇形美魔女，自然不能缺少寶格麗的Serpenti Tubogas腕表，蛇形表盤搭配Tubogas表帶纏繞手腕，再加上最新款的B.zero1 Rock戒指，纖纖玉手一掐，就將李秀賢掐捏在手掌裡了。

寶格麗Serpenti Tubogas玫瑰金精鋼單圈鑲鑽腕表， 41萬3400元。（BVLGARI提供）

寶格麗B.zero1 Rock系列黃K金四環鑲鑽戒指，23萬3200元。（BVLGARI提供）

★恨天高的高跟鞋 更添氣勢

女人要想裝扮傲人的女強人氣勢，一雙高跟鞋絕對不可缺少，徐睿知在戲中穿著Burberry、GIANVITO ROSSI、Jimmy Choo、BOTTEGA VENETA等多家精品的高跟鞋，形塑超強氣場，讓人望而生畏。其中一款呼應安徒生的暗黑童話故事《紅鞋》，徐睿知足蹬一雙PRADA紅鞋，讓人印象最為深刻，紅鞋對女人來說一向有著深沉的隱喻，是慾望、性感與虛榮的象徵，美豔之餘，更添一分寧為玉碎的淒美。

Jimmy Choo斑馬紋高跟鞋，3萬6800元。（Jimmy Choo提供）

Jimmy Choo動物紋高跟露指涼鞋，3萬8800元。（Jimmy Choo提供）