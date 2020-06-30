由金秀賢與徐睿知主演的熱門韓劇《雖然是精神病但沒關係》收視率一路攀升，在戲飾演暗黑童話作家的徐睿知，以哥德復古風服裝造型詮釋魔女形象，尤其是一雙雙恨天高的高跟鞋、融入鉚釘和重金屬元素的卡地亞（Cartier)、寶格麗（BVLGARI）個性珠寶，形塑「渾身帶刺」的倨傲高冷，更添畫龍點睛之效。

徐睿知佩戴卡地亞Clash de Cartier耳環，鉚釘的造型帶有濃郁的重金屬工業風。（擷自韓劇《雖然是精神病但沒關係》）
徐睿知佩戴卡地亞Clash de Cartier耳環，鉚釘的造型帶有濃郁的重金屬工業風。（擷自韓劇《雖然是精神病但沒關係》）

徐睿知佩戴卡地亞戴Ecrou de Cartier耳環。（擷自韓劇《雖然是精神病但沒關係》）
徐睿知佩戴卡地亞戴Ecrou de Cartier耳環。（擷自韓劇《雖然是精神病但沒關係》）

徐睿知佩戴卡地亞經典Juste un Clou系列手鐲，釘子造型象徵勇於打破常規。（擷自韓劇《雖然是精神病但沒關係》）
徐睿知佩戴卡地亞經典Juste un Clou系列手鐲，釘子造型象徵勇於打破常規。（擷自韓劇《雖然是精神病但沒關係》）

★個性珠寶 叛逆精神

徐睿知在戲中佩戴卡地亞經典Juste un Clou系列手鐲，以彎曲的釘子造型詮釋她勇於打破常規、「渾身帶刺」的叛逆精神，另外她也佩戴Ecrou de Cartier和Clash de Cartier耳環，旋轉鏍絲的設計與布滿鉚釘的造型帶有濃郁的重金屬工業風，與她高冷的形象完美結合。

卡地亞Clash de Cartier耳環，23萬元。（Cartier提供）
卡地亞Clash de Cartier耳環，23萬元。（Cartier提供）

卡地亞Clash de Cartier手鐲，20萬3000元。（Cartier提供）
卡地亞Clash de Cartier手鐲，20萬3000元。（Cartier提供）

徐睿知既是身材妖嬌的蛇形美魔女，自然不能缺少寶格麗的Serpenti Tubogas腕表，蛇形表盤搭配Tubogas表帶纏繞手腕，再加上最新款的B.zero1 Rock戒指，纖纖玉手一掐，就將李秀賢掐捏在手掌裡了。

寶格麗Serpenti Tubogas玫瑰金精鋼單圈鑲鑽腕表， 41萬3400元。（BVLGARI提供）
寶格麗Serpenti Tubogas玫瑰金精鋼單圈鑲鑽腕表， 41萬3400元。（BVLGARI提供）

寶格麗B.zero1 Rock系列黃K金四環鑲鑽戒指，23萬3200元。（BVLGARI提供）
寶格麗B.zero1 Rock系列黃K金四環鑲鑽戒指，23萬3200元。（BVLGARI提供）

★恨天高的高跟鞋 更添氣勢

女人要想裝扮傲人的女強人氣勢，一雙高跟鞋絕對不可缺少，徐睿知在戲中穿著Burberry、GIANVITO ROSSI、Jimmy Choo、BOTTEGA VENETA等多家精品的高跟鞋，形塑超強氣場，讓人望而生畏。其中一款呼應安徒生的暗黑童話故事《紅鞋》，徐睿知足蹬一雙PRADA紅鞋，讓人印象最為深刻，紅鞋對女人來說一向有著深沉的隱喻，是慾望、性感與虛榮的象徵，美豔之餘，更添一分寧為玉碎的淒美。

Jimmy Choo斑馬紋高跟鞋，3萬6800元。（Jimmy Choo提供）
Jimmy Choo斑馬紋高跟鞋，3萬6800元。（Jimmy Choo提供）

Jimmy Choo動物紋高跟露指涼鞋，3萬8800元。（Jimmy Choo提供）
Jimmy Choo動物紋高跟露指涼鞋，3萬8800元。（Jimmy Choo提供）

PRADA早秋新款紅色高跟鞋，未訂價。（PRADA提供）
PRADA早秋新款紅色高跟鞋，未訂價。（PRADA提供）

#徐睿知 #高跟鞋 #珠寶 #高冷 #Cartier