寶格麗B.zero1 Rock系列自推出後便引起明星搶戴，繼日前圈粉寶格麗品牌大使Kōki,、時尚名媛孫芸芸千金廖思惟、女星林嘉欣、韓國男星SUHO與ZICO後，近期更擄獲國際天團BLACKPINK成員LISA與女星徐睿知的芳心，兩人分別於BLACKPINK新歌發布會上和最新熱播韓劇《雖然是精神病但沒關係》中，皆不約而同以BVLGARI B.zero1 Rock系列黃K金四環鑲鑽戒指，妝點兩人強勢且霸氣的螢幕形象。

國際天團BLACKPINK睽違一年多推出全新單曲〈How You Like That〉，MV上線僅32小時便獲得破億觀看次數，於日前全球發布會上團員皆以黑色系洋裝，展現時髦氣勢。其中有著「人間芭比」之稱的團員LISA，以BVLGARI B.zero1 Rock系列黃K金四環鑲鑽戒指搭配黑金色洋裝，並在發布會後於Instagram上傳多張美照，演繹酷帥時尚風格。

徐睿知以BVLGARI B.zero1 Rock系列黃K金四環鑲鑽戒指與SERPENTI TUBOGAS腕錶，呼應其劇中冷豔形象。(圖翻攝／Netflix)

近期於亞洲熱播的韓劇《雖然是精神病但沒關係》，於最新一集中，女星徐睿知飾演的「高文英」也同樣選擇寶格麗助陣其霸氣且難以預測的女王性格。在一場與金秀賢飾演的男主角的對手戲中，徐睿知右手配戴BVLGARI B.zero1 Rock系列黃K金四環鑲鑽戒指，左手則選戴SERPENTI TUBOGAS腕錶，彰顯其高冷氣質，呼應劇中冷艷形象。

BVLGARI SERPENTI TUBOGAS 玫瑰金精鋼單圈鑲鑽腕錶。(圖/品牌提供)

全新B.zero1 Rock系列體現了羅馬珠寶商的熱情洋溢的精神。靈感來自80年代鑲有鉚釘的Tubogas古董項鍊，以桀傲不遜的設計脫穎而出，成為力量，獨立和叛逆的標誌性象徵。