夏天來一罐冰涼的氣泡飲料超消暑！今年夏天維他露大蘋果蘇打和維他露P都和角落小夥伴合作推出限量包裝，可愛的角落小夥伴印在瓶身上實在太可愛，喝完也讓人好捨不得丟掉！

維他露大蘋果蘇打和維他露P的包裝上印了角落小夥伴超可愛！（圖／邱映慈攝影）

上市即獲得諸多好評的蘋果汽水「維他露大蘋果蘇打」，這次與日本超人氣系列角色「角落小夥伴」合作推出限量款，圓滾滾的角落小夥伴們趴在瓶子上，真的讓人很難不買回家收藏！維他露大蘋果蘇打，沁涼的氣泡口感配上濃郁蘋果香，就好像吃到一顆又大又紅的蘋果般令人沉醉。

不同角度的維他露大蘋果蘇打都找得到角落小夥伴。（圖／邱映慈攝影）

經典的維他命碳酸飲料「維他露P」，也和「角落小夥伴」攜手推出2款限量的合作款包裝，可愛的設計讓大人與小孩都忍不住直呼「我要買」！維他露P的暢快氣泡清涼消暑，金黃色澤更是維他命的天然原色，能給你滿滿的活力，在炎夏午後來一瓶維他露P，真是極大的享受。

找看看你喜歡的角落小夥伴躲在維他露P的哪個角落！（圖／邱映慈攝影）

維他露大蘋果蘇打角落小夥伴合作款，共2種款式，常態售價29元，2020年7月1日起於全台的全家便利商店獨家登場；維他露P角落小夥伴合作款，共2種款式，一瓶約610毫升，常態售價29元，已於全台7-11登場。兩種飲品的角落小夥伴限量包裝都是數量有限，售完為止，喜愛角落小夥伴的人今年夏天不能錯過！

▍活動

於粉絲團本篇文章的貼文下留言，就有機會獲得小禮物！

★抽獎活動參加方式：

1. 於FB按讚分享本貼文

2. 於FB貼文留言處呼叫 ＠3個朋友一起來看維他露大蘋果蘇打和維他露P都和角落小夥伴合作推出限量包裝！並告訴小編你想要買哪罐回家喝～

★獎品內容 ｜ 抽出三名粉絲，每人可獲得2罐維他露大蘋果蘇打，有1罐會是角落小夥伴包裝喔！

★公佈時間 ｜ 2020/7/9

★務必切實分享，得獎後需提供開獎前分享截圖，無截圖者取消得獎資格。

★本活動如有未盡事宜，主辦單位擁有保留、修改、暫停及解釋活動內容之權利。若中獎人不符合、不同意或違反本活動規定者，主辦單位保有取消其得獎資格及參與本活動的權利，不另行通知，亦不進行候補。