熱情的夏天終於到來，然而做了喜歡的髮型後，日常造型打理卻成為每位女孩的棘手問題。因應亞洲女生困擾，魅尚萱推出全新「完美造型持久系列」，運用專利「造型聚合物」技術讓聚合物小分子貼合於秀髮，有助於洗後快乾並加強髮絲間的緊密度，讓彎度更蓬鬆明顯！

「完美造型持久系列」是專為日常需要打理造型的女孩們量身設計的新概念髮品系列，主打晚上洗護髮的同時也能記憶造型，維持捲度；早上不須花費長時間吹整就能讓捲度復甦，以「玩美」造型開啟完美的一天。

其中的奧秘來自愛茉莉太平洋45年針對「髮妝」科學研究經驗，開發出專利「造型聚合物」技術，微小分子可貼合於秀髮，不僅幫助洗後頭髮快乾，更能記憶髮絲彎度！洗髮精加上精油泡泡2步驟就能喚醒蓬鬆自然捲度，讓少女們更輕鬆跟上大勢韓星髮型！

Step 1：晚上洗完髮就有型

「完美造型持久洗髮精」成分有助聚合毛鱗片分岔，使秀髮恢復柔順同時記憶造型，不論是否使用熱燙工具皆能幫助維持頭髮捲度。此外，吹風機熱風造成的頭髮損傷也是完美造型的一大威脅。「完美造型持久洗髮精」經實驗證實有助於縮短吹風機吹乾時間減少，不僅減少高溫對髮絲傷害，更免除少女們夏天吹乾頭髮吹出一身汗的困擾。「完美造型持久洗髮精」搭配同系列「完美造型持久潤髮乳」，使用後髮絲更柔順，洗後吹整快速簡單，讓原本失去活力的捲度重回新生。

完美造型持久洗髮精和完美造型持久潤髮乳。（圖／品牌提供）

步驟2：史上最輕盈免沖洗護髮

第二步就是在韓國上市即熱賣的超人氣護髮產品「完美造型精油泡泡」！打破護髮市場常態性的油類產品，魅尚萱首創泡沫劑型護髮精華，以綿密富彈性的泡泡確保質地輕盈不黏手，不僅保有一般護髮精油的損傷修護功能，泡泡中鬆軟的空氣更可提供捲度蓬鬆效果。成份中含有保濕水分膜可包覆髮絲，保護秀髮隔離霧霾與懸浮微粒，就算多次疊擦使用，輕盈的泡泡質地都能讓頭髮維持蓬鬆清爽。添加聚合物技術的精油泡泡同樣擁記憶造型功能，護髮同時維持捲度，最適合喜歡自然飄逸捲度的女生。抹上泡泡精油，隨手一繞，不需熱燙工具也能立即打造自然彎度，達成玩美造型。

完美造型精油泡泡。（圖／品牌提供）

▍活動

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★獎品內容 ｜ 魅尚萱完美造型精油泡泡*1

★公佈時間 ｜ 2020/7/9

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