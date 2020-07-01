安心旅遊補助明（1日）上路，HAPPY GO即日起至31日趁熱攜手易飛網旅行社與Agoda、Hotels.com等訂房網站，讓全台900多萬的卡友暑遊享更多獨家折扣優惠。

HAPPY GO鼎鼎聯合行銷公司顧客經營業務部副總經理李明城表示，新冠肺炎疫情影響國人選擇旅遊目的地，疫情趨緩以來可看到民眾對國內及離島旅遊需求增加的趨勢，5月易飛網單月累點人數及每人平均消費約成長7成，各訂房網的累點人數也逐漸回升。暑假國人「報復性旅遊」的威力不容小覷，HAPPY GO積極響應政府政策放大優惠，祭出5%訂房折扣，憑卡友身份即可享各種住宿與行程卡友價。

易飛網主打花東與離島套裝行程，卡友預訂行程，享指定套裝行程卡友價最低1599元起；至Agoda訂房享5%卡友折扣價，內容包含花東與西南地區，花蓮文青住宿卡友價300元起，墾丁夏都沙灘酒店3500元起；Hotels.com主推CP值高的宜蘭住宿，卡友入住青禾別苑最高省7000元。