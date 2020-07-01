振興三倍券（簡稱三倍券）明（7月1日）起開放預購，遠東SOGO現有全館5折起，以媲美上半年最大檔母親節的規模，打出最高27％回饋，家庭客集資「梭哈」更優惠。

SOGO精選超過1萬個品項的振興優惠品，shu uemura、ALBION、M.A.C等美妝推出3000元特惠組，最低7折起，搭配起來更超值。（郭家崴攝）

SOGO資深副總吳素吟表示「輸人不輸陣」，全台精選逾1萬個品項的振興優惠品，食衣住行都有，7月7日至26日搶先送SOGO APP 35萬名會員200元SOGO振興券，期間下載APP立馬可獲得，滿3000元可折抵；7月15日起搭配紙本三倍券，消費適合全家人的男女童流行服飾、男女童鞋、小家電、玩具、鍋具、寢飾及藝品等，滿3000送300可累送，加起來等於滿3000送500、享16.7％回饋。

SOGO忠孝館Garmin Edge 130自行車衛星導航，搭配三倍券上路，7月15日至26日，原價5990元、特價3000元。（SOGO提供）

SOGO復興館ALLSAINTS Vine紅色印花襯衫，原價4800元、特價3360元，限量10件。（SOGO提供）

台北店再加碼，忠孝和復興2館最高皆為27%回饋。忠孝館7月7日至13日免三倍券，持APP SOGO振興券消費滿千抵200，除了200元可放大為300元，再加送100元餐飲券；7月15日起復興館男女服飾、運動休閒、內衣、女鞋、飾品等指定業種使用紙本三倍券，單筆滿3000元再加送300元購物抵用券，B2美食街使用200元三倍券可放大成300元、B3伴手禮區指定櫃位持500元三倍券放大為600元。

SOGO忠孝館Samsonite RED 10周年MIRRE系列斜肩包，原價3880元、特價3104元，限量15只。（SOGO提供）

SOGO忠孝館Levi’s女cool涼窄管褲，3990元。（SOGO提供）

此外，在SOGO美食街使用悠遊卡支付單筆消費滿200元人人有獎，每月驚喜抽大獎，有機會享用市價5980元香格里拉遠東國際大飯店上海醉月樓雙人龍蝦大餐，共20000個獎項；SOGO x 香格里拉遠東國際大飯店共同推廣振興獨家住房餐飲專案，首度於「SOGO istore線上銷售特別企畫」，香宮、醉月樓、ibuki、馬可波羅通用餐券享6折丶香宮烤鴨二吃買5送1券。

SOGO忠孝館、復興館嘉儀水霧扇，原價5800元、特價3980元。（SOGO提供）