對女人來說，懷孕和成為一個母親是生命中不可取代的獨特歷程，在這段期間，與胎兒之間的親密共感，如人飲水；每一分秒、每一個起步躍進，身心都經歷著細微卻也巨大的變化，在媽咪悉心呵護寶寶的同時，克蘭詩推出全新一代宛若新生撫紋霜，是最能展現克蘭詩品牌精神的指標產品！

1966年克蘭詩升級推出身體調和護理油，立基於品牌在植萃芳療油保養的專業地位，採用純粹天然植物成分，打造針對孕期婦女需求的保養油，此舉奠定了克蘭詩在孕婦保養的領先地位，開啟品牌不間斷針對孕期肌膚變化與需求的科研之路。體貼、了解媽咪在孕期追求簡單自然的細膩心情，2020年推出全新一代宛若新生撫紋霜，以「無香料媽咪友善配方」為核心，升級對產製安全係數要求，打造不含香料的高效能配方；秉持Less is more哲學去蕪存菁、精簡配方，以最為精選的植萃成分：老虎草、有機綠香蕉，針對身體紋路達成長度、寬度、深度、色度的精準4D應對；用最細緻絲滑的質地提供絕佳感官享受，為身體提供最大呵護，讓整個孕期舒適安心。

身體調和護理油和全新一代宛若新生撫紋霜。（圖／邱映慈攝影）

伸展紋(Stretch marks)是肌膚因為高度拉扯張力，產生不同長度、寬度和深度的紋路，多產生在15歲到40歲之間，也就是說，這種因為肌膚過度拉扯的紋路，不只是在懷孕期間產生，其實也會出現在不同的生命階段中。伸展紋出現的區域通常在胸部下方、臀部下緣、大腿、腹部、手臂與後腰等，形成初期身體局部肌膚會出現發癢現象，伴隨著粉紅色細小血絲，隨著血絲範圍擴大，色澤漸轉成紫紅色再慢慢褪色成粉紅色，接著條紋周邊的肌膚會漸漸失去彈性，形成難以去除的半永久性銀白色疤痕。

全新一代宛若新生撫紋霜175ml／NT2,300元。（圖／邱映慈攝影）

全新一代宛若新生撫紋霜以植物撫紋複合配方為核心成分，內含老虎草與有機綠香蕉等植物萃取，能夠由肌底促進肌膚彈性結構，提早因應孕期所要面對的高度肌膚拉扯擴張做準備，預防身體紋路。針對已成形的伸展紋，經實驗證實可針對長度(-5.6%)、寬度(-4.8%)、深度(-14.3%)、色度(-15.7%)四大面向加以改善 。

全新一代宛若新生撫紋霜是最了解孕媽咪需求的產品，同時也是最能展現克蘭詩品牌精神的指標產品！全新一代宛若新生撫紋霜關懷女性，不缺席屬於妳最重要的珍貴時刻；關懷世界，透過公平交易取得馬達加斯加「老虎草」為原料，將購買原料的金錢投入當地基礎建設與教育計畫，創造出充滿希望，讓世界更加平等美好的撫紋霜，呼應著母親對新生命滿滿的愛與期待；關懷環境，軟管瓶身採用回收原料製成可回收材質，在台灣自7/1起更將無限期落實全新一代宛若新生撫紋霜空瓶回收行動，為環保愛地球的循環經濟盡力。