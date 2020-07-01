31歲大陸女星張天愛以美艷外貌及高挑身材走紅，近日她在微博上曝光一組復古寫真，以開高衩的穿搭大秀性感長腿，照片中，張天愛換上辣度驚人的紅薄紗，曝光了驚人的腰臀比，超性感的暗黑風格讓粉絲們看了直呼：「氣場全開的紅衣女俠」。

照片中，張天愛穿著一件紅色薄紗，內搭皮革馬甲緊身褲，胸前精緻的薄紗讓穿搭看起來超有層次，束腰的緊身款式勾勒出小蠻腰，腰細腿長超撩人，逆天雙腿更踩著綁帶尖頭高跟鞋，讓她極具女人味身材的一覽無遺。

張天愛皮衣遮胸披薄紗！曝光ㄦ字腰驚人腰臀比（圖／摘自微博@Crystal张天爱）

除了精緻五官跟生動演技，身高168公分的張天愛擁有一雙逆天長腿，全身線條勻稱又曼妙，她私下維持好身材的方式就是健身，ㄦ字腰上有著明顯的腹肌，就連凹凸有致的翹臀都十分吸睛。

張天愛皮衣遮胸披薄紗！曝光ㄦ字腰驚人腰臀比（圖／摘自微博@Crystal张天爱）

張天愛過去以抗戰劇《二炮手》、古裝劇《太子妃升職記》、《從你的全世界路過》、《鮫珠傳》等劇走紅，更曾被提名大眾電影百花獎最佳女配角，先前在傳記電影《中國機長》中，也因專業演出亮眼的空姐造成熱議。