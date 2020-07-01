2020進入下半年，星象正好走到「五星逆行」的時刻，知名命理師艾菲爾也在臉書粉絲專頁發文指出，這次五星逆行的重災星座為逆行於命宮的「摩羯、水瓶、巨蟹、雙魚」，第2重災星座則為逆行星的守護星座「天蠍、射手、雙子、處女」，請大家要多給這些星座關懷及愛，艾菲爾也提出相對應的解決辦法。

1.給摩羯的提醒

艾菲爾表示，冥王星、土星、木星皆逆行於摩羯的命宮，摩羯可以說是生無可戀、遭大罪了… 這段期間生活困難重重、壓力巨大，財運、好運感覺都離你而去。提醒五星逆行期間，摩羯要注意壓力的調適，時時檢測自己的身心靈狀況，多做些讓你舒壓放鬆的事情，還有使用「白魔法陣」、「鯉魚王」靈圖，幫自己度過五星逆行時的無助。

2.給水瓶的提醒

壓力之星「土星」逆行於你的命宮，這段期間水瓶特別容易感到孤立無援，覺得自己與生活周遭的人、事、物都格格不入，心情變得悲觀壓抑、甚至厭世，覺得自己根本不被人需要。不過有個好消息是，7/1土星就會離開你的命宮，代表土星逆行給你的壓力會大幅減少，請水瓶再撐一下，7月近在眼前了！

3.給巨蟹的提醒

「水星」逆行於你的命宮，這段時間巨蟹有很多工作丶金錢丶愛情丶生活上的問題陸續浮現，過去疏忽不管的問題再度浮上檯面，甚至狀況越演越烈，逼得你不得不面對。建議你要懂得抒發情緒與壓力，不要什麼事都自己扛，找值得信賴的家人丶朋友一起聊聊會好過很多。

4.給雙魚的提醒

守護星「海王星」逆行於你的命宮，雙魚要注意的是過度依賴、過度犧牲的問題，你是不是太把重心放在家人、朋友、同事、或愛人身上了，你太在乎對方，一味的付出犧牲，結果對方根本對你的奉獻視若無睹。提醒雙魚要懂得更愛自己、為自己著想，你值得最好的一切。

5.給天蠍的提醒

守護星「冥王星」逆行期間，天蠍很常會莫名的煩躁厭世，一不小心就負能量爆棚。事情走向也不是大好就是大壞，都找不到中間值的平衡點。

6.給射手的提醒

守護星「木星」在9月前都維持逆行，射手在財運上影響最大，不是收入大為減少，就是錢財來了也留不住；部分射手還有財多身弱的問題，意即雖然有進財，但健康運卻是越來越差，老是莫名受些小傷。提醒射手除了注意破財問題外，若有感到財運不錯、健康卻下滑的射手，可以捐錢、獻血做義工，減緩財多身弱的問題。

7.給雙子的提醒

守護星「水星」逆行期間，雙子要注意物品損壞、不見的問題，且這些損壞或遺失的東西，幾乎都是貴重物品，不然就是你幾乎每天都會用到的東西，讓你含淚重買、維修，又是花了一筆錢。

8.給處女的提醒

守護星「水星」逆行期間，處女會面臨人際方面的困擾，很容易和他人產生爭執或是矛盾，這時最好收斂一下脾氣，並多花一點心思做好人際溝通，千萬不要意氣用事，並要虛心接受他人的指教。

更多 CTWANT 報導