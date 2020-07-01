大陸女星劉詩詩和男星吳奇隆結婚邁入5年，去年才剛升格當媽，目前育有一子「步步」，不僅產後回歸速度驚人，身材狀態更是一級棒，除了戲約不斷，更成功解鎖各大雜誌封面。近日，她接拍一組時尚雜誌封面大片，以夏日膠片風為主題，演繹午后悠閑時光。
劉詩詩近日以一系列清新穿搭登上《時尚COSMOPOLITAN》雜誌，照片中，她身穿藍色長裙外搭米色風衣，俏皮倒著躺在椅子上，胸前的V字線隱約露出雪白的肌膚，畫面超有氣質又吸睛，她也穿上經典白襯衫側對鏡頭上演「側顏殺」，令人看了直呼「真的太美」。
劉詩詩對於時尚向來有自己的獨特見解，總是以溫柔平靜的形象示人，她在微博上以「理解，尊重，保持新鮮感」來形容這組寫真，更在採訪中表示，「自己習慣控制情緒，很少會有大哭或者肆意開心的狀態，因此現在的自己更從容自如。」近日她也忙著拍攝新劇《流金歲月》，讓粉絲們相當期待她會如何詮釋新角色。
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