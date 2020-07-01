台中房市熱鬧滾滾，武漢肺炎以來，滯留台灣的台商購屋行動熱烈，台中更成為直接受惠區域，加上低利時代，不動產抗跌保值的特性，吸引不少投資客及自住客出手，促使房市交易量明顯升溫；近期台中建案以發展潛力高的區域及CP值高的小宅產品，深受市場青睞，相當適合首購族及投資客入手。

「泓瑞微時代」外觀/圖由業者提供

台中腹地廣大，精華地段的小宅可是相當受歡迎，位於七期南側的泓瑞微時代坐擁大墩、惠文兩大學區，人文薈萃，且建案附近都是大坪數豪宅，泓瑞微時代風格精緻，具有微型豪宅的概念，該建案地點座落永春東七路，周邊大型餐廳林立，頗有台中「新公益路」的態勢。

「泓瑞微時代」基地為605坪， 154戶住家及5戶店面，樓層為地上15層、地下4層，住家房型則是規畫1+1房、2房、2+1房及3房多元產品，坪數約為19-38坪。

而台中知名七期品牌建商富宇建設，看好捷運綠線通車及COSTCO等利多帶來的效應，跨足北屯機捷重劃區，推出域內少數超高大樓「富宇峰景」，規劃豐富多元公設，採新東方美學設計。富宇峰景到捷運G0站距離約900公尺，到頭家厝車站約600公尺，從頭家厝搭一站就可到雙鐵共構的松竹站，好市多二店等賣場將陸續進駐此區，重大建設題材頗多。

小空間創造大機能是「富宇峰景」在室內規劃上的主軸。/圖由業者提供

「富宇峰景」規劃高坪效的2房2衛、3房2衛格局，地上19樓，地下4樓，全平面車位，房型2~3房、坪數22~35坪，每間棟距都在20米以上，30坪可做3房，無浪費走道空間，坪效相當高，為CP值極高的建案。

台中房市推案重點大都集中重劃區，其中八期重劃區生活機能相對豐富與成熟，八期內有大型賣場、餐廳、影城，民生需求與休閒娛樂皆被滿足，吸引許多來自五期與七期的換屋民眾。

位於南屯區八期黃金基地的登陽豐之丘周遭生活機能相當成熟，基地位置靠近文心秀泰、豐樂公園、好市多、迪卡儂等賣場，且距離捷運豐樂公園站只有100公尺，再加上建商品牌也受到在地客認同。格局坪數規劃3房39坪、4房57坪，是區域內少有中型坪數規劃，因此深受換屋客層青睞。