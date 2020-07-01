台灣彩妝品牌FreshO2這次與迪士尼攜手帶來超可愛「台灣味」，2020年的熱情仲夏，淘氣又活潑的史迪奇以海島台灣的好呷小吃為主題，搭載著迪士尼夏日歡樂氣息，充滿熱帶氛圍的史迪奇與MIT彩妝品牌FreshO2，隆重推出限定史迪奇系列彩妝！

本次史迪奇限定彩妝將道地台味的經典特色小吃「小籠包」、「滷肉飯」、「臭豆腐」等獨特元素為藍本，躍上讓少女心大噴發的可愛彩妝包裝上，充分展現史迪奇機靈活潑的模樣，並將熱情的海島台灣與海洋系主色調連結，完美且高CP值彩妝研發，為迪士尼迷們帶來全新感官。

Stitch collection by FreshO2系列產品。（圖／邱映慈攝影）

FreshO2將史迪奇特色結合於專屬質地的「台灣好呷三色修容盤」，超可愛史迪奇俏皮大啖小籠包壓紋烙印，一盤同時擁有打亮、腮紅、修容三種色澤，針對台灣女孩的專屬調配，「香檳金打亮」不顯毛孔的細微珠光粒子，輕抹展現透亮光澤。「扶桑花腮紅」充滿夏日感的蜜桃奶油色，一抹宛若肌底透出的自然好感顏。「冷色調修容」最適亞洲人的偏灰調的極自然修容，以層次打造自然的深淺感和立體度，搭配毛量豐厚與抓粉力極佳的類馬毛「台灣好呷多用斜角刷」，輕鬆沾取不結塊，完美均勻貼合肌膚。

台灣好呷三色修容盤，以腮紅和打亮疊擦後呈現美麗的光澤感。（圖／邱映慈攝影）

台灣好呷多用斜角刷毛量豐厚類馬毛，斜角刷毛設計、輕鬆沾取且不結塊。（圖／邱映慈攝影）

向來款款暢銷熱賣的FreshO2唇膏，這次以史迪奇最喜歡的海邊波光折射閃耀的光澤為靈感，全新打造出「如羽毛般輕盈，一抹釋放水感」的質地，精選夏日兩款絕美閃耀「台灣好呷誘吻輕唇蜜」勾勒出史迪奇與醜丫頭所代表之風格，主打色「史迪奇－橙香蜜茶」為絕對顯白的特調橙汁，不僅遮蓋暗沉唇色，更襯暖色調肌膚，「醜丫頭－豆香玫瑰」則是甜美可人的豆沙玫瑰，散發清新的溫暖氣質，優雅好氣色。

台灣好呷誘吻輕唇蜜，添加酪梨油、海藻糖、夏威夷堅果油等天然植物油萃取物，強化保濕潤澤度，提升唇部光澤，減緩乾裂脫皮及唇紋狀況。（圖／邱映慈攝影）

除此之外，同步納入品牌最具話題，每款迪士尼授權必出的熱銷冠軍款「感應換色潤唇棒雙入組」，這次連口味都充滿海島氛圍，盛夏鳳梨與熱帶水果雙重口味，超強保濕成分之王分子釘，搭配上蜂蠟、羊毛脂、葵花油、山茶花及油菜籽等嚴選多種植物萃取，以pH值感應換色，全系列5個品項，讓台灣道地彩妝用正港台味，充滿自在溫暖，萌度大爆發再度成為女孩必收。

盛夏鳳梨為甜嫩鳳梨味，熱帶水果為清新水果味，pH值自動感應換色，打造自我風格唇色。（圖／邱映慈攝影）

▍活動

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★獎品內容 ｜ FreshO2台灣好呷多用斜角刷*1

★公佈時間 ｜ 2020/7/9

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