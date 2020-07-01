康是美預購領券加送200元。（康是美提供）

寶雅放大振能量 最好買最好用最豐富。 (寶雅提供)

寶雅訴求一站式消費吸引消費者。 (寶雅提供)

寶雅響應三倍券，推振心天天抽送SWITCH。 (寶雅提供)

響應振興三倍券，美妝通路屈臣氏、康是美、POYA寶雅推報復性回饋，更推出振興專區的獨享優惠下殺3.6折起，無論使用實體振興券或綁定指定信用卡消費皆可享有多重優惠。

屈臣氏從15日起，使用1000元預購消費券，最高可享3500元回饋，15日至8月14日期間，持實體振興券消費，將依振興券面額回饋10％屈臣氏商品提貨券，可累送，此外從2日起至29日，屈臣氏將推600件商品2件5折等好康。

康是美響應振興三倍券推出8款「早鳥預購超值組」，使用3000元紙本振興三倍券，就可以買到最高市價8000元的藥妝好物，相當於市價3.6折，每款限量500組，15日起在康是美領取實體券，再加送200元現金折價券，另有醫美商品滿3000元送300元的超值優惠。

寶雅自15日起單筆消費300元送500元折價券，刷玉山寶雅聯名卡或台灣PAY可享百元回饋金，使用振興三倍券再抽Switch，8月11日活動結束日抽出5名送Gogoro，贈獎加碼讓消費者振興有感。