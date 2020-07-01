萌寵商機崛，女性衛生棉品牌Kotex，瞄準貓奴消費者推出Kotex喵掌包系列。

共推出日用 24公分及夜用 28公分兩款衛生棉選擇，內裝棉片更以貓掌尺寸設計成精巧好攜帶的形式，能輕鬆收入口袋和隨身包，此外單片衛生棉在設計上更選用春夏感十足的溫柔馬卡龍色系，搭配新品上市，各通路也陸續推出99元買1送1，新品嘗鮮49元加價購等優惠，詳細促銷方案依各通路公告為準。