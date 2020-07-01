搶攻貓奴商機 衛生棉Kotex推喵掌包系列 17:482020/07/01 中時 吳娮翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 萌寵商機崛，女性衛生棉品牌Kotex，瞄準貓奴消費者推出Kotex喵掌包系列（見圖：Kotex提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 萌寵商機崛，女性衛生棉品牌Kotex，瞄準貓奴消費者推出Kotex喵掌包系列。 共推出日用 24公分及夜用 28公分兩款衛生棉選擇，內裝棉片更以貓掌尺寸設計成精巧好攜帶的形式，能輕鬆收入口袋和隨身包，此外單片衛生棉在設計上更選用春夏感十足的溫柔馬卡龍色系，搭配新品上市，各通路也陸續推出99元買1送1，新品嘗鮮49元加價購等優惠，詳細促銷方案依各通路公告為準。 #衛生棉 #新品 #公分 #設計 #通路 也許您會感興趣 時尚熱門新聞 昔日女神尺度大開！襯衫裡沒穿洩長輩引暴動 - 星光 - 時尚 凱特王妃深V碎花裙超仙！強光一照秒現「胸骨事業線」 - 時尚 - 時尚 「台灣第一美胸」左永寧曝現況！45歲身材變化超驚人 - 星光 - 時尚 辣媽馬甲塑衣硬擠長輩「超驚人腰臀比」網看傻眼 - 星光 - 時尚 千年一遇空姐熱舞扭出水蛇腰！遭嗆「蠕動」高情商回覆 - 星光 - 時尚 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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