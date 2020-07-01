炎炎夏日，許多女性朋友在妝容的選擇上紛紛以質輕、透明感為主，服裝的搭配也希望能營造出夏季輕盈涼爽的「空氣感」。有「喀什米爾之王」稱號的義大利奢華時裝品牌Brunello Cucinelli本季以極簡主義為體，在服裝的元素上展現純粹與輕盈，一系列具透明感的烏干紗、喬其紗的絲質女裝單品，呈現女性專屬的柔美特質。

今年春夏啟用清新的夏季色系及低飽和透明感色系，烏干紗輕薄質地卻帶有硬挺的效果，多層次穿搭依然保持服裝的通透性，營造出十足的空氣感；搭配像液體般光滑柔軟的Nappa皮革或自然紋理斜紋布製作的立體剪裁褲裝，平衡上身柔美的女性氣質，和諧卻不過於衝突，在男性與女性風格之間達到完美平衡的美感。

Brunello Cucinelli 2020春夏透明系女裝，打造夏日空氣感美人（圖／品牌提供）

本季以「Soft Tailoring」展現精準的裁縫工藝，透過品牌特有的肩線剪裁與雙排扣設計呈現服裝單品的簡約輪廓，無論是充滿態度的正裝，或是強調休閒風格的單品皆能相呼應。正如Brunello Cucinelli手工製作的襯衫袖雙排扣外套，以天然的棉麻混紡材質作為主體面料，保留自然的纖維質地與紋路，袖子部分則以蟬翼般輕薄的半透明絲質綴上經典金屬Monili壓褶，發散著精緻、高雅又輕盈的女性特質，無論是搭配細膩的淺沙色或是清爽的棕色下身單品皆充滿夏日氣息。

Brunello Cucinelli 2020春夏透明系女裝，打造夏日空氣感美人（圖／品牌提供）

本季必須收藏的長裙單品為各式場合提供了多樣化的選擇，薄紗蓬裙上的雙面花卉刺繡增添了珍貴及女性化的感覺，平衡今年春夏的中性主題，無論是商務場合、日間活動、度假到晚宴，都非常適合全天穿著。過膝長裙設計及蓬鬆的輪廓充分修飾女性的身材，搭配腰帶、正裝外套或開襟衫即可創造不同風格，高雅柔美中不失日常的實穿性，也相當符合夏季空氣感美人的主題。