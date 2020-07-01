BLACKPINK一回歸就話題不斷，一開始的Jisoo不受寵事件、JENNIE眼妝抄襲事件，雖然負面消息很多，卻也擋不住新歌一出就登上一位的熱潮。除了歌曲受到喜歡，連BLACKPINK成員的妝容、髮型、服裝都瞬間成為模仿的範本，其中又以JENNIE的「太極黑白髮色」最受矚目，有被粉絲說像黃眉企鵝、道長，只能說這種時尚不是每個人都能駕馭的……。

TYPE 1. JENNIE黑白髮

JENNIE以黑白髮回歸，雖然時髦但真的很難駕馭！【圖／jennierubyjane_ IG】

JENNIE這次回歸染了一頭對比度強烈的「黑白髮」，頭髮前1/3漂成白金色，後2/3維持黑髮造型。在MV裡綁日式髮髻、梳成公主頭，或是剪成俐落及肩短髮，都讓人再次感嘆JENNIE的時尚無限可能。除了話題度十足，這款黑白髮需要超乎常人的時尚臉，真的真心跟大家說「不要輕易嘗試」，因為你一定會後悔！

TYPE 2. 夾心版黑白髮

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夾心版黑白髮很適合短髮或是常做造型的人，日常走休閒風就比較不建議染這款髮色。【圖／ireneisgood_ IG】

韓國潮人IRENE KIM，一開始就以五顏六色的短髮受到關注，最近收斂很多染成白金色，而近期更以內層白金、外層黑髮的夾心太極髮色出場。日常妝容最常畫上紅唇、勾個眼線就能超有型。但在IG上的素顏照還是有點奇怪，只能說這款髮型需要搭配一定的妝容跟微浮誇服飾，小清新或是文青風格都不太適合。

TYPE 3.黑金布丁頭

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金多美是短髮版布丁頭，李珠妍則是長髮版布丁頭，想嘗試的朋友可以先看看他們染的效果再考慮喔！【圖／d_a_m_i_ IG】

因為《梨泰院class》走紅的演員金多美，在劇裡也以黑金布丁頭成為話題，一度成為潮人、明星風靡的髮色，第一眼會覺得突兀，但看久了就沒那麼奇怪。這款髮色比較適合天生五官夠國際臉的人，如果常喜歡穿棉褲、素Tee就容易有邋遢的疑慮。

近期連韓星李珠妍都去染了黑金布丁頭，所以這股潮流應該還會延續一陣子，喜歡的女孩可以去嘗試看看，建議先跟專業髮型師商量一下，以免染完不喜歡要染回來又會太傷害髮質。

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