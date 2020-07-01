全聯甜點自有品牌We Sweet每年推6檔甜點，2017年起至今不到4年，累計業績達50億元，在自有品牌中成長速度最快；去年在台中市市政店延伸開了We Sweet Café後，本月在台北大安延吉門市旁開了台北首店，今（1日）搶先曝光、4日正式開幕，至12月底前攜手飲品品牌「立頓」打造聯名快閃店，推出聯名甜點和飲品，預料會是網美打卡新景點。

全聯We Sweet Cafe大安延吉店輕工業風的裝潢與木質溫暖色系，戶外有吸睛網美牆、桌面有立頓LOGO與We Sweet Café水藍色主色調營造活潑氛圍。（全聯提供）

We Sweet Café大安延吉店約45坪，室內、戶外有50多個座位，以「主題聯名店」的形式登場，提供輕食、茶飲、咖啡、啤酒及特製甜點，4日、5日開幕期間舉辦2天現場試飲活動。全聯總經理蔡篤昌表示，未來將採3至6個月不定期的方式聯名快閃創造話題。

全聯We Sweet Cafe大安延吉店輕工業風的裝潢與木質溫暖色系，戶外有吸睛網美牆、桌面有立頓LOGO與We Sweet Café水藍色主色調營造活潑氛圍。（全聯提供）

因應大安延吉店開幕，與台中市政店一起推出期間限定的立頓飲品、甜點，包含立頓曾於日本東京表參道及去年「立頓玩茶舖」熱銷的招牌調茶重出江湖，有可喝到珍珠的「黑糖波一下」，和加入百香果、柳橙、檸檬、蘋果、鳳梨的「水果搖一夏」，每杯89元；以及「珍珠奶茶慕斯」、「珍珠奶茶泡芙」、「珍奶慕斯杯」、「珍奶起士」4款甜點，每份39元或59元。

全聯We Sweet Café與立頓聯名2款飲品和4款甜點，鎖定超夯的珍奶和夏季水果風味，價位39元至89元。（全聯提供）

全台門市3日至30日也同步推出We Sweet x立頓玩茶舖聯名甜點共6款，有「紅茶黑糖Q心捲」、「醇香奶茶布蕾塔」、「紅茶蘋香生乳酪」、「奶茶雙餡泡芙」、「紅茶拿鐵邦特蛋糕」、「檸檬紅茶盆子」，價位65元至109元；期間買We Sweet 立頓聯名甜點任1件，加購立頓沖調茶飲全系列商品任1件，現折15元。

全聯We Sweet Café與立頓聯名2款飲品和4款甜點，鎖定超夯的珍奶和夏季水果風味，價位39元至89元。（全聯提供）

蔡篤昌觀察到We Sweet Café台中市政店客群年輕、可接受高消費，大安延吉店鎖定都會上班族，他說全聯要做不一樣的咖啡店，這次與立頓本來就打算要做聯名甜點，一起打造「主題聯名店」前後談不到2個月，看好可當做試水溫的「天線商店」，未來開發的新甜點可先在We Sweet Café上架，再視銷售狀況擴及全台門市。

全聯全台門市3日至30日推出We Sweet x立頓玩茶舖6款聯名甜點，價位65元至109元。（全聯提供）

另，全聯麵包自有品牌READ BREAD 5月邀來日本生吐司職人中山洋平提供獨家配方合作的生吐司，至今供不應求，1個多月來單日全台可賣到6、7000條。蔡篤昌從每條69元的生吐司看到高價市場值得開發，接下來也會極力拓展麵包市場，他舉例阪急現烤麵包目前有3、400家門市販售，單店最高可賣到4、500個麵包，計畫明年高單價麵包可望也進駐We Sweet Café，除了吐司、阪急現烤麵包，本月將祭出機制麵包的「秘密武器」，一起開發成「麵包金三角」。