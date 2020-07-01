日系頂級美妝ALBION「健康化妝水」歷時46年經典不衰，品牌以「綠色奇蹟」主題打造主題活動。

健康化妝水插畫限定組8月限定版，內含健康化妝水330ml、健康面膜4片、健康化妝水27ml x 2，價值3758元，優惠價2800元；綠色奇蹟限定組即日起販售，內含健康化妝水330ml、健康面膜4片、化妝棉20片、健康化妝水55ml，價值3810元，優惠價2800元。

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