ALBION健康化妝水限定版登場 下殺74折起 21:292020/07/01 中時 吳娮翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 健康化妝水插畫限定組8月限定版（見圖：ALBION提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日系頂級美妝ALBION「健康化妝水」歷時46年經典不衰，品牌以「綠色奇蹟」主題打造主題活動。 健康化妝水插畫限定組8月限定版，內含健康化妝水330ml、健康面膜4片、健康化妝水27ml x 2，價值3758元，優惠價2800元；綠色奇蹟限定組即日起販售，內含健康化妝水330ml、健康面膜4片、化妝棉20片、健康化妝水55ml，價值3810元，優惠價2800元。 #健康 #化妝水 #主題 #奇蹟 #綠色奇蹟 也許您會感興趣 時尚熱門新聞 昔日女神尺度大開！襯衫裡沒穿洩長輩引暴動 - 星光 - 時尚 凱特王妃深V碎花裙超仙！強光一照秒現「胸骨事業線」 - 時尚 - 時尚 170cm長腿女星「西外裡只穿內衣」風一吹身材曲線全看光 - 星光 - 時尚 英文正妹老師床照外流！渾圓雙峰美腿全看光 - 星光 - 時尚 「台灣第一美胸」左永寧曝現況！45歲身材變化超驚人 - 星光 - 時尚 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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