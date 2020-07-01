台灣發放消費券激發買氣，零售業全面備戰搶市，就連「鑽石之王」海瑞溫斯頓（Harry Winston）的頂級珠寶也選在此時來台，即起至7月13日在台北101登場，總共展出55件、總價逾15億元的珠寶與腕表，其中兩顆超大顆的紅鑽戒指和黃鑽戒指，都是單價破億的珍稀寶石，成為領銜之作。

海瑞溫斯頓5.02克拉緬甸MOGOK產區的紅寶石戒指，約1億5663萬元。（Harry Winston提供）

海瑞溫斯頓5.50克拉黃鑽戒指，鑲嵌10顆總重約5.92克拉鑽石，約1億590萬元。（Harry Winston提供）

海瑞溫斯頓以擁有珍稀寶石著稱，由於早年眼光獨到、下手精準，珍藏不少大克拉數的彩鑽珍寶，一旦釋出，總會吸引買家爭相收藏。這回來台展出兩只珍寶，一是5.02克拉緬甸MOGOK產區的紅寶石戒指，一是5.50克拉豔彩橘黃鑽戒指，皆是難得釋出之作，機會難得。

除了珍稀寶石，海瑞溫斯頓也展出兩套全新New York系列Fifth Avenue藍寶石與鑽石項鍊、手鍊、耳環套組，向品牌創始人與品牌紐約旗艦店致敬，兩套皆選用藍寶石為主石，詮釋品牌經典藍的主題色系，設計靈感源自紐約林立的摩天大樓，花卉裝飾則源自紐約旗艦店的多瓣花卉設計，充滿紐約風情。

海瑞溫斯頓New York系列Fifth Avenue藍寶石套組，包括項鍊、手鐲與耳環，約3368萬元。（Harry Winston提供）

海瑞溫斯頓New York系列Fifth Avenue藍寶石套組，包括項鍊、手鐲與耳環，約3368萬元。（Harry Winston提供）

海瑞溫斯頓New York系列Fifth Avenue藍寶石套組，包括項鍊、手鐲與耳環，約3368萬元。（Harry Winston提供）

除了大件作品，海瑞溫斯頓也在新品中展現獨特設計和精湛工藝，一款Water系列River項鍊和耳環，以鑲嵌鑽石詮釋潺潺流水的美麗景緻，偌大的鑽石彷彿滴落在粉頸和耳際一般，別具巧思。

海瑞溫斯頓Water系列 River鑽石項鍊耳環套組，約7481萬元。（Harry Winston提供）

海瑞溫斯頓Water系列 River鑽石項鍊耳環套組，約7481萬元。（Harry Winston提供）

來台展出的珠寶腕表也不乏曠世鉅作，一款Marble Marquetry珠寶表以紐約旗艦店的大理石星形紋路為靈感，以藍寶石與鑽石打造表鍊，襯托Emerald印記的八角形表盤，奢華破表。