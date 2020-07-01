女性衛生用品品牌Kotex最近推出「喵掌包」衛生棉，將整體外包裝、單片包裝和棉片上都放上滿滿繽紛軟萌貓掌肉球圖案，讓女孩們在生理期的那幾天也能有貓咪的陪伴，超療癒！

Kotex「喵掌包」衛生棉鎖定地球上甘願為貓主子剷屎把尿、博「喵」一笑的女性貓奴們，全新貓系概念產品以貓咪身上軟萌、充滿療癒力與幸福感的「貓掌肉球」為靈感發想，誠意十足地將整體外包裝、單片包裝和棉片上都放上滿滿繽紛軟萌貓掌肉球圖案，完美且無所不用其極地大方放送喵星人的可愛Q萌特性，讓信奉「一日為奴、終身為奴」的鏟屎官們在生理期的那幾天也能有貓主子的朝夕陪伴，享受幸福療癒感！

裡面每片衛生棉上印有療癒的貓掌，讓貓咪療癒你的生理期。（圖／品牌提供）

隨著「陪伴經濟」市場規模逐漸擴增，萌寵商機崛起成為新王道！任何商品只要搭上毛小孩Q萌概念，總能引發市場一波搶購風潮。年初甫與CRAFTHOLIC宇宙人跨界推出聯名包裝衛生棉，造成年輕美眉搶購囤貨瘋的Kotex，這回瞄準萌寵國度裡另一群勢力不容小覷的貓奴一族，推出Kotex喵掌包系列，以充滿時尚感的黑色為底色，搭上肉球感爆棚的繽紛貓掌為主視覺，準備萌翻一大票貓奴。

Kotex全新「喵掌包」衛生棉共推出日用 24公分及夜用28公分兩款選擇。不只包裝完全展現喵星人魅力無法擋的Q萌特質，內裝棉片更以貓掌尺寸設計成精巧好攜帶的形式，讓貓奴系女孩們外出時能輕鬆收入口袋和隨身包，此外單片衛生棉在設計上更選用春夏感十足的溫柔馬卡龍色系，搭配激萌貓掌圖案與「Give Me Pawer」、「Let’s Pawty」等Q萌概念翻玩文字，日用和夜用各有三種款式，讓貓奴直呼「整個超欠收」！

Kotex喵掌包衛生棉有日用24公分、夜用28公分兩款規格。（圖／品牌提供）

Kotex「喵掌包」系列衛生棉7月正式上市，全國主要通路包括全聯、家樂福、大潤發、愛買、康是美、屈臣氏、寶雅、Tomod’s,皆有販售！搭配新品上市，各通路也陸續推出買一送一、新品嘗鮮加價購等貓奴囤貨專屬優惠。(詳細促銷方案內容與期間須以通路公告為準)

▍活動

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★獎品內容 ｜ 抽出三名粉絲，每人可獲得Kotex喵掌包衛生棉日用+夜用*1組

★公佈時間 ｜ 2020/7/9

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