曖昧上頭那幾秒真的像極了愛情，那些曖昧的心動瞬間的確是甜到齁人，但最怕的就是開始時比誰都認真，等到你動了真情以後才發現對方只是曖昧成癮.，所以有這麼三個星座特別討厭玩曖昧，那些撩人的招數能省就省吧！

▍1.金牛座

其實金牛拒絕曖昧的態度真的特別讓人欣賞，畢竟自己都已經不是小孩子了，對待感情就該成熟一點。曖昧就像吃下了入口即化的棉花糖，那種滋味甜蜜又短暫，但顯然不適合金牛的穩重。

金牛喜歡坦坦落盪、明明白白的感情，不喜歡不清不楚、不明不白的關係，他只會接受那種坦誠並且事事有回應的人，討厭那種總是讓他猜測和忐忑不安的人。而且有些曖昧根本沒譜，只是嘴上表達所謂的喜歡，金牛才不屑呢！

▍2.處女座

處女的感情必須明明白白，喜歡就坦蕩地表達出來，不喜歡就及時從曖昧中抽離出來，比起某個人偶爾空閒時的一句甜言蜜語，處女更需要的是你一顆赤誠的真心，處女可不想成為對方的一段消遣，更討厭拖沓和含糊帶來的不安與糾結。

而且他怕在這段曖昧中一步步習慣和淪陷，更怕這永遠只是曖昧，所以還不如拒絕，可以說處女的愛情是清白而正直的，這是一種理智的態度，更是對感情的負責任！

▍3.獅子座

獅子在無聊的時候可能會毫無壓力的跟對方玩玩曖昧，這也說明他並不是真的愛上。一旦他真正喜歡上誰，那是斷然是不會曖昧的。他巴不得馬上和對方坦白，然後兩個人原地在一起。如果是那種非你不可的愛情，那獅子會帶著一腔熱血和美好的期待去迎接，到那時根本不想談暖昧。

畢竟缺乏真誠的曖昧終究只是巨嬰的奶嘴，對熱情直接的獅子來說無疑是一種折磨。他根本沒有空曖昧，更沒有時間釣你，獅子只想拿出全部真心讓你知道本喵的愛！

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