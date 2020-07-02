許多女生化妝時都非常在意睫毛的妝感，但是到了濕熱的夏天，往往在努力夾翹睫毛、刷上睫毛膏不久後，睫毛又塌了下來！日本女生通常在夾睫毛後會使用睫毛底膏，能夠讓睫毛的卷翹度更持久，而睫毛底膏中艾杜紗的底膏更是榮獲日本美妝控的一致好評！

艾杜紗「魔束捲翹睫毛底膏」推出新包裝了！這款睫毛膏除了在日本彩妝界擁有無可取代的崇高地位，更是所有重視眼妝、美睫的女生化妝包裡不可或缺的囤貨指標。

艾杜紗「魔束捲翹睫毛底膏」推出新包裝。（圖／品牌提供）

能夠帶給日本妞們一整天持久捲翹的好口碑關鍵，正是因為採用獨特「魔束睫毛捲翹配方」與極致輕盈的美睫基底，刷上後睫毛光滑平順、疊擦不下垂，能長時間保有自然完美的強效捲翹度！此外，搭配上美容液成分與長效抗汗、抗油、防水且根根分明的不易暈染巧思，讓艾杜紗「魔束捲翹睫毛底膏」憑藉著近乎零負評的驚人口碑榮登2018 @cosme殿堂賞，如同獲得美妝奧斯卡「終身成就獎」般的最高殊榮！