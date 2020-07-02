台中在歷經921大地震後，當地建商都練就了一身好本領，除了全面強化建築物本體的耐震強度之外，老闆們在地段選擇上，無不親力親為，仔細勘查，對於外部形塑和內部格局等規劃，均與建築師再三討論，才能琢磨出一檔好的建案。身為富旺國際董事長，同時也是台中市不動產開發公會理事長的林正雄談到，台中是一個高度競爭的房產市場，無論是北部的建商南下發展，還是南部的建商北上推案，都會來到台中，因此當地建商都致力打造出好的房子，保有自己的優勢。在建商們彼此良性競爭的局面下，競相推出優質房型產品，也使得台中的天際線，堪稱一絕。

【台中房市Q1逆勢成長 推案量可望再創新高】

台中今年進入軌道經濟元年，房產CP值高，價格合理精準，去年總推案量即來到2,700億，總成交棟數達4.3萬。今年年初雖然歷經新冠病毒疫情影響，但第一季房市卻逆勢成長，售出高達1萬棟產品，因此他推估，全年下來總推案量會上看2,800億，售出4.5萬棟以上。為何房市漸趨熱絡？主因來自於家庭結構改變，據內政部統計，平均每戶人口數由30年前的3.5人急遽下降至2.6人左右，這些從原生家庭出來生活的人口，無論是流向租賃市場，還是買房自住，都直接或間接促進房市活絡度，而台中擁有中科與精科，提供大量就業機會，自然遷入外縣市人口，在捷運完工通車，以及台鐵高架捷運化以後，期待軌道經濟能帶來實質效益，除拉抬不動產市場外，更能帶給區域便利的生活。

【富旺國際注重環境與社區連結 以實質行動造福社會】

位於台中高鐵特區的「世界之翼」特殊的建築工法設計成為該區雙塔地標建築。/圖由業者提供

富旺國際立足台中，致力於打造美觀且CP值高的房型產品，在歷經了30年的蛻變，從早期著重對稱的巴洛克式建築，到現在極具設計美感的流線造型，建築工法上更顯困難，先前位在烏日的「世界之翼」，與北屯的「富旺雍華」，都在建築外觀下過苦功，對於設計師、燈光師而言，都是嚴峻的考驗，最後才琢磨出華美的造型。有鑒於過去建築往往在歷經歲月與風吹雨打後，外觀變得陳舊，現在崇尚「綠建築」，利用綠色植栽所創造出來的建築景觀，會隨著四季變化而有所不同，一方面美化建築物本體，另一方面達到友善環境，與大自然和諧共生的目的。

位於北屯區的「富旺雍華」擁有絕佳的宜居環境，打造3-4房的銀級智慧宅，深受自住客喜愛。/圖由業者提供

富旺國際的事業逐漸壯大，也不忘回饋鄉里社會。在建築上，打造出令社區居民感到驕傲的地標，燈光造景也會考量對周遭環境造成的影響，做最完善的調整，避免造成光害，更本著一顆責任心，積極投身公益活動，除號召18個縣市的同業人員響應捐血外，也規劃認養紅檜，贊助偏鄉棒球隊、舉重隊等善舉，回饋社會不遺餘力。

【向國外知名建築取經 富旺至善路新案引頸期盼】

富旺國際預計於今年7月中旬在此燙金地段推出新案/圖由業者提供

富旺國際近期匯集知名建築師、燈光設計師，計劃在消費力強、族群較年輕的西屯區即將於７月中旬推出最新代表作，該西屯區「至善路新案」，預計規劃樓高23層，共約195戶，外觀採用高難度的「蝶翼造型」，更令人矚目的是頂樓游泳池將向外推移，形成凌空的造型，身為此案重要推手的富旺國際總經理林宗毅表示，「至善路新案」的建築靈感取材自峇里島知名旅店，運用大膽的泳池造型設計，期望在建案中放入度假元素。上揚國際建築團隊台中一處楊濬輔總經理提到，富旺國際在此案的房型規劃上，將主打台灣大道上最稀有、也最受年輕族群喜愛的2房「高CP宅」，特殊的外觀設計結合小坪數規劃，吸引不少年輕族群及科技新貴詢問；目前開價約落在每坪42~44萬之間，對於看好未來捷運藍線通車，想提前布局的客層來說，絕對不可錯過。