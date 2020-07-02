曾沛慈是影歌雙棲的藝人，無論在音樂或戲劇上都有突出的表現，身高174cm的她堪稱名模級，體重卻曾達到62kg的巔峰，為了避免在鏡頭前面更魁武，曾沛慈研究出適合自己的減重方法，成功瘦回53kg的苗條身材。

1.不碰重口味食物

曾沛慈會避免吃太多調味料的食物，以防吃進不必要攝取的熱量，精神也會更好喔！

2.嘴饞吃堅果

有些人會在兩餐中吃零食解饞，無形中吃下許多熱量，如果真的受不了，曾沛慈會以堅果取代零食，因為堅果有豐富的不飽和脂肪酸外，還有礦物質、維生素、纖維素等，吃了有益幫助消化、排便，是減肥的好夥伴！

3.戒掉喝飲料的習慣

手搖飲料的含糖量往往都高得驚人，喝太多絕對容易體重飆升，如果口渴的話，曾沛慈會以白開水取代，不只瘦得快，對皮膚也很好喔。

4.每天運動5-10分鐘

工作忙碌的人最常說「沒時間運動」，不過一天如果只要花5-10分鐘應該不難？曾沛慈一週至少運動三次，像是棒式、伏地挺身等運動，不僅提升體能，也能雕塑線條，每天做一點點，都比什麼也不做好。