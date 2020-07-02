每當盛夏來臨，就是歡慶ALBION健康化妝水月的時刻，ALBION 健康化妝水月於7月盛大展開，今年主題定調為「綠色奇蹟」，ALBION 要用滿滿的綠意與驚喜，讓大家進入健康化妝水的綠色奇蹟世界！

除了大家熟知的「北之薏仁」外，健康化妝水中還有多樣植物主角，相輔相成，造就出46年歷久不衰的「綠色奇蹟」，讓各世代、各性別消費者感受「美肌成真」的夢想。為讓更多消費者感受健康化妝水的「綠色奇蹟」，即日起起ALBION將在新光三越信義新天地A8 與遠東忠孝SOGO，帶大家進入夢幻「綠色奇蹟」的奇境世界。

「綠色奇蹟」活動現場可體驗濕敷ALBION健康化妝水，三大綠色奇蹟植萃「北之薏仁」、「七葉樹精華」與「金縷梅精華」成就美肌！（圖／邱映慈攝影）

活動現場將引領消費者進入綠色奇蹟世界，只要在綠色奇蹟入口的打卡點，與健康化妝水合照，打卡上傳並標註指定hashtag，即可獲得「健康頰膜」。接著，在進入綠色奇蹟奇境世界後，只要找出5個健康化妝水小精靈，可再獲得健康化妝水12ml！

快到現場找出右圖的健康化妝水小精靈，完成指定任務可獲得健康頰膜和健康化妝水12ml。（圖／邱映慈攝影）

台灣奧碧虹總經理Daphne陳靜怡表示:「歡慶一年一度的健康化妝水月，ALBION邀請消費者一同來現場同樂，炎炎夏日裡，不妨先到現場，用健康化妝水為肌膚濕敷降溫，快速補充肌膚活力，接著再參加互動遊戲，把健康化妝水帶回家！我們希望，藉由體驗，不只讓更多消費者感受健康化妝水的「綠色奇蹟」更要讓消費者因此深深愛上健康化妝水。」

現場超優惠必搶的就是「健康化妝水綠色奇蹟限定組」，購買健康化妝水330ml就送健康面膜4片、化妝棉20片、健康化妝水55ml。（圖／邱映慈攝影）

健康化妝水月，更少不了「健康化妝水優惠組合」，本次ALBION一口氣推出2套組合，分別於7、8月販售，不論是初入門或長期愛好者，皆能趁此刻一次蒐集，感受「綠色奇蹟」的魅力。

▍活動

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★獎品內容 ｜ ALBION小禮物*1

★公佈時間 ｜ 2020/7/16

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