每當盛夏來臨，就是歡慶ALBION健康化妝水月的時刻，ALBION 健康化妝水月於7月盛大展開，今年主題定調為「綠色奇蹟」，ALBION 要用滿滿的綠意與驚喜，讓大家進入健康化妝水的綠色奇蹟世界！
除了大家熟知的「北之薏仁」外，健康化妝水中還有多樣植物主角，相輔相成，造就出46年歷久不衰的「綠色奇蹟」，讓各世代、各性別消費者感受「美肌成真」的夢想。為讓更多消費者感受健康化妝水的「綠色奇蹟」，即日起起ALBION將在新光三越信義新天地A8 與遠東忠孝SOGO，帶大家進入夢幻「綠色奇蹟」的奇境世界。
活動現場將引領消費者進入綠色奇蹟世界，只要在綠色奇蹟入口的打卡點，與健康化妝水合照，打卡上傳並標註指定hashtag，即可獲得「健康頰膜」。接著，在進入綠色奇蹟奇境世界後，只要找出5個健康化妝水小精靈，可再獲得健康化妝水12ml！
台灣奧碧虹總經理Daphne陳靜怡表示:「歡慶一年一度的健康化妝水月，ALBION邀請消費者一同來現場同樂，炎炎夏日裡，不妨先到現場，用健康化妝水為肌膚濕敷降溫，快速補充肌膚活力，接著再參加互動遊戲，把健康化妝水帶回家！我們希望，藉由體驗，不只讓更多消費者感受健康化妝水的「綠色奇蹟」更要讓消費者因此深深愛上健康化妝水。」
健康化妝水月，更少不了「健康化妝水優惠組合」，本次ALBION一口氣推出2套組合，分別於7、8月販售，不論是初入門或長期愛好者，皆能趁此刻一次蒐集，感受「綠色奇蹟」的魅力。
▍活動
於粉絲團本篇文章的貼文下留言，就有機會獲得小禮物！
★抽獎活動參加方式：
1. 於FB按讚分享本貼文
2. 於FB貼文留言處呼叫 ＠3個朋友一起來看ALBION健康化妝水月推出「綠色奇蹟」活動！並留言告訴小編你想要參加哪個「綠色奇蹟」活動場次～
★獎品內容 ｜ ALBION小禮物*1
★公佈時間 ｜ 2020/7/16
★務必切實分享，得獎後需提供開獎前分享截圖，無截圖者取消得獎資格。
★本活動如有未盡事宜，主辦單位擁有保留、修改、暫停及解釋活動內容之權利。若中獎人不符合、不同意或違反本活動規定者，主辦單位保有取消其得獎資格及參與本活動的權利，不另行通知，亦不進行候補。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。