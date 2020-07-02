日本女生今年特別流行用輕珠寶飾品來做服裝搭配，讓每日優雅穿搭日增添些許奢華感，而這股輕珠寶風潮也正式吹入美妝市場！

心機彩妝於2020夏季推出全新限量彩妝，主打色以紅色系寶石不經意展現優雅性感，恣意流露絕美大人風格，尤其是兩款唇膏主打色更是意圖讓人包色，#RD602 紅石榴鑽炙熱卻又通透純凈，#RD402酒紅玫瑰石宛如玫瑰包裹紅酒般誘人，將寶石光輝融入肌膚，閃爍光芒躍上唇瓣，為日常增添大人系閃耀光彩！

星魅蜜光圈唇膏因為極高的滋潤度和日系溫柔妝感，一直很受台灣女生歡迎。2020夏季3款「寶石限定追色」，添加絕美寶石光澤，不僅適合亞洲女性膚色，更能恣意打造專屬優雅大人的輕珠寶唇妝。一支兩用，淡抹純真可人，疊擦優雅大人，一支唇膏就能打造兩種截然不同的妝感。

星魅蜜光圈唇膏寶石限定追色，MODEL示範色為主打色#RD602 紅石榴鑽。（圖／邱映慈攝影）

星魅誘光唇膏繼之前大熱賣的「令和色」後，本次又推出寶石限定追色！這款唇膏讓人一用愛上的原因就是因為這隻唇膏的發色看起來猶如雙唇原生美色，另添加誘光襯膚層，讓唇部更立體精緻，專為亞洲人訂製的襯膚層，再鮮豔的顏色也能輕鬆駕馭。2020夏季3款全新限定色，輕透寶石光澤輕躍雙唇，不經意成為眾人目光焦點，自然流露大人系微性感。

星魅誘光唇膏寶石限定追色，MODEL示範色為主打色#RD402酒紅玫瑰石。（圖／邱映慈攝影）

除了兩款唇膏追色外，一直默默熱賣的星魅輕羽粉餅和星魅頰彩組也推出寶石限定組合。星魅輕羽粉餅全新寶石限定包裝，品牌經典菱格紋襯上各式經典夢幻寶石粉嫩色調，交錯隱約折射出女性優雅時髦的光芒，絕對是今夏最該入手的夢幻底妝逸品！星魅頰彩組 (PK222)為大人系女子的雙頰增添猶如粉紅原鑽般粉嫩紅潤感，打造今夏最輕透的輕珠寶粧容。

心機彩妝寶石限定夏季彩妝共推出6支唇膏、1款限定粉餅盒組合、1款腮紅組合。（圖／邱映慈攝影）

星魅頰彩組PK222能打造自然的粉嫩紅潤感。（圖／邱映慈攝影）

▍活動

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★獎品內容 ｜ 資生堂小禮物*1

★公佈時間 ｜ 2020/7/16

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